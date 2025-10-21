/ 사진=텐아시아DB

'미스터트롯3'에서 최종 우승을 차지하며 상금 3억 원을 받은 가수 김용빈이 ‘더트롯쇼’에서 1위를 차지했다.지난 20일 저녁 방송된 SBS Life ‘더 트롯쇼’에서 김용빈의 곡 ‘어제도 너였고 오늘도 너여서’가 10월 셋째 주 1위에 올랐다. 이날 방송에서는 임영웅의 ‘돌아보지 마세요’, ‘안성훈 ’사랑해요‘가 함께 후보에 올라 경쟁을 펼쳤다. 총점 8,539점을 기록한 김용빈이 근소한 차이로 정상을 차지했다.비록 직접 출연하지는 않았지만, 김용빈의 이름이 호명되는 순간 스튜디오에는 축하의 박수가 이어졌다. MC 김희재는 “트로피를 꼭 전달하겠다”며 축하 메시지를 전했다.이날 방송에는 강혜연, 곽영광, 김경민, 김민희, 김희재, 미니마니, 박현호, 설하윤, 성민, 송민준, 양지은, 유지나, 윤태화, 이수연, 정다경, 최수호, 카피추, 홍자, 황민호가 출연했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr