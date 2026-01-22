사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 29기 출연자 광수가 방송 중 불거진 영수 뒷담화 논란에 대해 고개를 숙이며 현재 새로운 인연과 만남을 이어가고 있다는 소식을 전했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '영수야 미안했다!!! 진심으로 사과를 전하는 광수'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최종회 방영 이후 유튜브 채널 촌장엔터테인먼트TV에서 진행된 라이브 방송에는 출연자들이 참석해 그간의 비하인드 스토리를 털어놨다.광수는 이날 방송에서 장난스러운 태도를 버리고 진지하게 사과하고 싶다며 입을 뗐다. 광수는 "방송 중 영수를 향해 했던 발언들은 솔직함을 가장한 무례함이었다"라고 인정하며 영수에게 직접 사과를 건넸다. 특히 광수는 영수가 부모님과 통화한 내용을 언급했다.광수는 "비하했던 부분에 대해 변명의 여지가 없는 잘못"이라며 영수와 영수의 가족, 지인들에게 정식으로 사죄한 뒤 자리에서 일어나 허리 숙여 인사했다. 광수는 방송에 비친 자신의 추한 모습을 보고 스스로 놀랐다며 앞으로 사회생활을 하면서 이러한 태도를 반드시 고치겠다고 약속했다.논란에 대한 사과를 마친 광수는 현재 솔로가 아니라는 깜짝 발표로 분위기를 반전시켰다. 광수는 "방송 이후 많은 연락을 받았으며 진료실로 등기 우편을 보내 연락처를 남긴 분들도 있었다"라고 근황을 공개했다. 이어 광수는 "논란으로 인해 한창 힘들 때 본인의 좋은 면을 봐주었다며 메시지를 보내준 분과 현재 네다섯 번 만남을 가졌고 진지하게 알아가는 중이다"라고 밝혔다. 새로운 연인에 대해 광수는 "방송에서 워낙 매력적인 연상녀들을 많이 만나서인지 이제 다른 연상은 눈에 차지 않는다"라며 현재 교제 중인 상대가 연하임을 덧붙였다.한편 라이브 방송에서는 다른 출연자들의 근황도 함께 공개됐다. 영수와 옥순은 최종 커플 성사 이후 현재까지 약 120일째 예쁜 사랑을 키워오고 있다고 밝혀 축하를 받았다. 옥순은 "방송 당시에는 철부지 같은 행동을 하기도 했지만 현재는 영수의 다정한 모습에 큰 행복을 느끼고 있다"라고 전했다. 반면 영호와 상철은 여전히 솔로 상태임을 밝히며 각자의 위치에서 본업과 자기계발에 집중하고 있다는 소식을 남겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr