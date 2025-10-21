우즈/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=EDAM엔터테인먼트

가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 전역 후 첫 단독 콘서트를 개최한다.우즈의 소속사 EDAM엔터테인먼트는 지난 20일 공식 SNS를 통해 '2025 WOODZ PREVIEW CONCERT : index_00' 포스터를 공개하고, 우즈가 11월 29일과 30일 양일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트를 개최한다고 밝혔다.공개된 포스터는 아날로그적이면서도 디지털적인 무드가 공존하는 디자인으로 시선을 사로잡는다. 우즈의 클로즈업 이미지는 강렬한 눈빛으로 정면을 응시하고 있으며, 헝클어진 듯한 헤어스타일이 더해져 자유롭고 카리스마 넘치는 우즈의 정체성을 드러낸다. 빛이 바랜 듯한 질감과 폰트, 세계적 아트디렉터 폴 니콜슨(Paul Nicholson)이 디자인한 우즈 공식 로고까지 어우러지며 예술적 완성도를 높였다. 단순한 공연 예고를 넘어 하나의 작품처럼 느껴지는 포스터로 팬들의 기대감을 끌어올렸다.이번 단독 콘서트는 지난해 1월 잠실실내체육관에서 열린 'OO-LI' FINALE 서울 공연 이후 약 1년 10개월 만이자, 군 전역 후 처음으로 열리는 콘서트다. 우즈의 군 복무 중 자작곡 'Drowning'(드라우닝)이 음원 차트 역주행과 함께 음악방송 1위까지 기록하며 '군백기 신화'를 썼고, 현재까지도 음원 차트 최상위권을 유지 중이다. 지난달 발매한 디지털 싱글 'I'll Never Love Again' 또한 발매 직후 음원 차트 1위를 차지했다.지난 7월 전역 후 활발한 활동을 이어가고 있는 우즈는 한율, 에잇세컨즈 등 다양한 브랜드의 모델로 발탁되며 광고계의 뜨거운 러브콜을 받고 있다. 또한 '놀면 뭐하니', '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담' 등 방송 프로그램을 통해 다채로운 매력을 선보였고, 빌보드 브라질, 포브스 등 주요 해외 매체 인터뷰 및 보도를 통해 글로벌 영향력도 입증했다. 최근에는 축구선수 손흥민이 속한 구단 LAFC의 초청을 받는 등 해외에서도 큰 관심을 받고 있다.우즈의 단독 콘서트 '2025 WOODZ PREVIEW CONCERT : index_00'의 팬클럽 선예매는 10월 27일 오후 8시, 일반 예매는 10월 29일 오후 8시부터 진행된다. 공연 및 예매 관련 자세한 사항은 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr