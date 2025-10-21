사진 제공=JYP엔터테인먼트

스트레이 키즈(Stray Kids)가 11월 21일 더블 타이틀곡 'Do It'(두 잇)과 '신선놀음'으로 약 3개월 만에 초고속 컴백한다.스트레이 키즈는 내달 21일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'을 발매한다. 지난 18일과 19일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 '< dominATE >'(< 도미네이트 >)의 피날레를 장식하는 앙코르 콘서트를 개최한 이들은 마지막 날인 19일 공연 종료 후 새 앨범 발매를 알리는 트레일러를 기습 공개해 화제를 모았다.신비롭고 고혹적인 분위기가 몰입감을 극대화하는 해당 트레일러는 미국, 일본을 비롯한 해외 60여 개 지역의 유튜브 트렌딩 순위권에 이름을 올렸고 20일 오후 기준 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 등극했다.JYP엔터테인먼트는 20일 오후 공식 SNS 채널에 트랙리스트 이미지를 게재하고 신보를 향한 기대감을 더했다. 이에 따르면 스트레이 키즈는 더블 타이틀곡 'Do It'과 '신선놀음'을 필두로 'Holiday'(홀리데이), 'Photobook'(포토북), 'Do It (Festival Version)'(두 잇 (페스티벌 버전))까지 총 5곡의 신곡을 발표한다. 이번에도 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 전곡 작업에 직접 참여했다.트랙리스트 속 책자는 트레일러에서 두려움으로 멈춰버린 세상에 균열을 내고 치유와 변화를 이끄는 '현대판 신선'으로 등장하는 여덟 멤버의 기록지다. 각 기록지 안에는 다섯 신곡의 키워드와 분위기를 가늠할 수 있는 일러스트가 삽입되어 있어 호기심을 자극한다. 추후 발매될 'DO IT' 리믹스 앨범의 트랙리스트 또한 시선을 끈다.지난 1월 스트레이 키즈는 'Stray Kids "STEP OUT 2025"'(스트레이 키즈 "스텝 아웃 2025") 영상을 공개하고 올 한 해 동안 전개할 다양한 프로젝트를 소개했다. 여기서 두 장의 앨범 발매를 예고한 스트레이 키즈가 70년 전통을 자랑하는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 최초의 기록을 쓴 정규 4집 'KARMA'(카르마)의 기세를 잇는 2025년 두 번째 앨범을 선보이고 팬들과 한 약속을 지킨다.스트레이 키즈가 "한다면 하는" 그룹 정신과 꼭 들어맞는 이름의 신곡 'Do It'과 더블 타이틀곡 '신선놀음'으로 연말까지 멈추지 않을 질주를 시작한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr