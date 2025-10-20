사진=임라라 SNS

사진제공=SBS

최근 쌍둥이를 출산한 유튜버 임라라의 남편 손민수가 '동상이몽'에서 산후조리사, 베이비시터 자격증을 딴 것은 물론 최근 한식조리사 자격증까지 도전 중임을 밝힌다.20일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 쌍둥이 부모가 된 송재희, 지소연 부부의 생생한 출산 현장이 최초 공개된다.이날 방송에는 개그맨 겸 유튜버 엔조이커플 손민수가 스페셜 MC로 출연한다. 쌍둥이를 임신한 아내 임라라를 위해 산후조리사, 베이비시터 자격증을 딴 것은 물론 최근 한식조리사 자격증까지 도전 중인 손민수는 유튜브계 최수종답게 사랑꾼 면모를 뽐낸다.한편 지소연이 쌍둥이 출산을 앞두고 예기치 못한 진통을 호소해 보는 이들을 긴장하게 했다. 초조하게 기다리던 송재희는 끝내 수술실 밖에서 오열하며 아내를 위해 간절히 기도했고, 이를 보던 손민수 역시 오열했다는 후문이다. 송재희, 지소연 부부의 쌍둥이 출산 현장은 방송을 통해 최초 공개된다.이후 건강하게 태어난 쌍둥이를 품에 안게 된 송재희는 감격의 눈물을 흘렸다. 특히 "과거 아이를 가질 확률이 1%도 안 됐었다"는 사연이 공개돼 감동을 더했다. 하지만 감동도 잠시 송재희는 출산 후 지소연에게 충격적인 선물을 전하며 모두의 질타를 받았다. 예상치 못한 선물을 본 지소연은 "미치겠다"라며 당황스러움을 감추지 못했고, 이를 지켜본 김구라는 "못 말린다"고 반응했다.송재희, 지소연 부부의 쌍둥이 출산기를 담은 '동상이몽2'는 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr