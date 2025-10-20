그룹 어반자카파/사진 = 앤드류컴퍼니

그룹 어반자카파/사진 = 앤드류컴퍼니

그룹 어반자카파(URBAN ZAKAPA, 권순일 조현아 박용인)가 4년만에 EP앨범 ‘STAY’(스테이)으로 다음달 3일 오후 6시 컴백한다.이번 어반자카파의 ‘STAY’는 Pop(팝), R&B(알앤비), Ballad(발라드), Modern Rock(모던 록) 등 다양한 장르를 정교하게 융합하여 단순 여러 장르를 나열한 집합의 곡이 아니라 하나의 서사적 흐름을 지닌 작품의 곡으로 다채로운 장르를 녹여낸 팝음악을 선보일 예정이라고 소속사 측이 소개했다. 또 어반자카파 만의 유니크하고 고급스러운 선율 또 각자의 명품 보컬의 유니크한 보이스 컬러를 녹여냈다.이에 앤드류컴퍼니 관계자는 “EP앨범으로는 4년만에 발매여서 열심히 준비중에 있습니다. 어반자카파 만이 가지는 음악이 주는 신비한 힘과 유니크하며 세련된 보이스와 요즘 트렌드인 팝적인 요소를 더해서 고급스러운 앨범을 준비하고 있다”고 했다.한편 어반자카파는 ‘겨울’을 주제로 전국투어 콘서트를 펼친다. 광주(11월 22일) 공연을 시작으로 서울(11월 29~30일), 부산(12월 6일), 성남(12월 13일) 등 또 신년 초까지 추후 추가되는 공연으로 전국 각지의 팬들을 찾아간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr