사진=텐아시아DB

사진=위엔터테인먼트

사진=위엔터테인먼트

김요한이 속한 그룹 위아이(WEi)가 행복한 상상의 나래를 펼친다. 앞서 막내 멤버 김준서는 지난달 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 CJ ENM이 기획하는 알파 드라이브 원으로 재데뷔를 확정해 이번 위아이 컴백 활동에는 함께하지 않는다. 김준서는 올해 초 BL 장르 드라마 '비밀 사이'에 출연하며 글로벌 팬덤을 확장했다.위아이는 오늘(20일) 0시 공식 유튜브 채널을 통해 미니 8집 'Wonderland(원더랜드)'의 하이라이트 메들리를 선보였다. 공개된 영상은 'Wonderland'에 수록된 5개 트랙의 하이라이트 음원 일부를 미리 들려주며, 듣는 이들로 하여금 앨범의 전체적인 분위기와 감성을 느끼게 했다.'Wonderland'에는 타이틀곡 'HOME(홈)'을 시작으로 강렬한 비트로 몰아치는 에너지를 전하는 'DOMINO(도미노)', 신스와 기타 사운드가 조화롭게 어우러진 'One In A Million(원 인 어 밀리언)', 감각적인 비트 속에 따뜻한 멜로디가 스며든 'Gravity(그래비티)', 서정적인 감성이 돋보이는 팝 발라드 'Everglow(에버글로우)'까지 위아이의 다채로운 음악 세계가 차례대로 펼쳐진다.타이틀곡 'HOME'은 멤버 장대현이 직접 작사, 작곡, 편곡에 참여해 한층 진화된 음악적 역량을 입증한다. 'HOME'은 지치고 힘든 순간에도 항상 곁을 지켜주는 존재를 '집(HOME)'이라는 공간에 빗대어 표현한 곡으로, 팬들과의 깊은 유대감을 다진다.마지막 트랙인 'Everglow'는 '루아이를 항상 밝게 비추는 행성이 되어 주겠다'라는 위아이가 루아이(팬덤명)에게 전하는 가장 따뜻한 약속을 담고 있는 팬 송이다. 위아이는 팬들에 대한 사랑을 각기 다른 매력의 5개 트랙에 녹여내며, 세상에서 단 하나뿐인 '원더랜드'로 팬들을 초대한다.9개월 만에 컴백을 알린 위아이는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 8집 'Wonderland'를 발매하며, 같은 날 오후 8시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 쇼콘을 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr