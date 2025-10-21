사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

최근 돌체앤가바나 란제리룩을 입고 공항에 등장해 화제를 모은 문가영이 Mnet '스틸하트클럽' MC로 합류한 이유를 밝혔다. 앞서 그는 파격적인 의상으로 주목받은 것과 관련해 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연하여 "도전하는 걸 좋아한다"고 고백했다.20일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린 제작발표회에는 이형진·김은미 PD, MC 문가영, 디렉터 정용화, 이장원, 선우정아, 하성운이 참석했다.'스틸하트클럽'은 기타, 드럼, 베이스, 보컬, 키보드 등 포지션별 참가자들이 청춘의 낭만과 날것의 감성, 그리고 무대 위 본능을 무기로 '최후의 헤드라이너 밴드'를 결성하기 위해 치열한 경쟁을 펼치는 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트다. Mnet이 힙합, 댄스 서바이벌 시리즈에 이어 밴드 음악으로 장르를 확장하며 기대감을 높였다.기억에 남는 무대를 묻는 말에 문가영은 "멋진 무대가 너무 많아서 하나를 고르긴 어렵다. 아무래도 많은 분의 귀에 익숙하거나 잘 아는 노래가 밴드로 재탄생했을 때가 기억에 남는다. 밴드 음악을 너무 사랑하다 보니까 누구보다 가까이에서 응원하고, 그 열정을 고스란히 받는 게 인상 깊다. 배울 게 많았다. 보시는 분들도 그 열정을 느끼실 수 있을 것 같다"고 말했다.문가영은 "밴드 음악을 어릴 때부터 좋아했다. 섭외 제안을 받았을 때 큰 고민 없이 바로 하겠다고 했다. 라이브를 함께 즐기고 싶은 마음이 컸는데, 그런 기회가 와서 감사했다. 새로운 도전을 좋아하다 보니 시청자분들에게 그 에너지를 잘 전달할 수 있도록 노력하고 있다. 녹화하면서 무대를 볼 때마다 'MC 하길 정말 잘했다'는 생각이 들 정도로 기억에 남는 순간이 많았다. 보시는 분들께 그 감동을 잘 전달하는 게 내 역할이라고 생각한다"고 덧붙였다.작품 전 플레이리스트를 구성하는 것으로 알려진 문가영. 그는 "5월 작품 촬영을 마치고 '스틸하트클럽' 녹화할 때 시간적 여유가 있었다. 그래서 마음껏 예전부터 좋아하던 하드록과 올드록을 들었다. 요즘은 앱에서 다른 분들이 만들어둔 플레이리스트를 자주 듣는다. 특히 올드 밴드 음악을 즐겨 듣는다. 예전엔 드럼을 배우고 싶었는데 요즘엔 생각이 바뀌어서 베이스에 더 끌린다. 매력이 넘치더라. 요즘은 완전히 베이스에 빠져 있다"고 미소 지었다.'스틸하트클럽'은 21일(화) 밤 10시 Mnet에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr