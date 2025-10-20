하츠투하츠 예온/ 사진=조준원 기자 wizard333@

하츠투하츠 지우/ 사진=조준원 기자 wizard333@

SM엔터테이먼트 이사 강타가 후배 그룹 하츠투하츠에게 진심 어린 조언을 건넸다.하츠투하츠(Hearts2Hearts·카르멘, 지우, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온)는 20일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 첫 미니앨범 'FOCUS'(포커스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.'칼각 안무'로 유명한 하츠투하츠. 칼각 퍼포먼스 비결에 대해 이안은 "멤버 모두 무대에 진심이다 보니까 단체 연습을 할 때 피드백을 자주 하고 서로 경청하는 편이다. 그 덕분에 많은 분들이 좋아해 주시는 칼 군무가 탄생하지 않았나 싶다"고 했다.예온은 "강타 이사님이 '무대할 때 합이 중요하다'고 했다"고 전했다. 지우도 "멤버들끼리의 약속을 지키면 된다고 하더라. '무대 위에서 다른 것 더 신경 쓸 필요 없이 서로의 약속만 지켜라' 이런 말씀을 하셨는데 그 말 안에 많은 뜻이 담겨 있는 것 같았다. 그 얘기를 듣고 더 팀워크를 다질 수 있었다"고 말했다.하츠투하츠 첫 미니앨범 'FOCUS'는 지난 6월 발표한 싱글 'STYLE'(스타일)을 포함한 다채로운 장르의 총 6곡으로 구성됐다. 타이틀 곡 'FOCUS'는 빈티지한 피아노 리프가 돋보이는 하우스 장르 기반의 노래다. 데뷔곡 'The Chase'(더 체이스)와 싱글 'STYLE'에 이어 또 한번 히트메이커 KENZIE(켄지)가 작사에 참여했다.하츠투하츠의 첫 미니앨범 'FOCUS'는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr