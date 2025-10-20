하츠투하츠 주은/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 하츠투하츠가 뮤직비디오 촬영 중 액션 연기에 도전했다.하츠투하츠(Hearts2Hearts·카르멘, 지우, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온)는 20일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 첫 미니앨범 'FOCUS'(포커스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 하츠투하츠는 뮤직비디오 촬영 비하인드를 전했다. 에이나는 "지우 언니와 저, 주은이가 액션 신을 처음 찍어봤다. 셋이 서로 맞붙는 모습을 경쟁 관계로 표현한 장면이었는데 와이어까지 달고 촬영했다. 처음에는 잘할 수 있을지 많이 걱정했는데 재밌었고 생각보다 잘한 것 같아서 만족스럽다"고 말했다.주은은 "현장에 있던 스태프와 액션 신 연습을 도와준 선생님들이 많이 칭찬해서 자신감이 생겼다. 액션 선생님이 늦게까지 연습할 각오를 하고 있었는데 우리가 생각보다 빨리 끝내서 놀랐다고 하더라. 진지하게 액션 전문 배우를 할 생각이 있냐고 해서 다들 웃었던 기억이 있다"고 했다.하츠투하츠 첫 미니앨범 'FOCUS'는 지난 6월 발표한 싱글 'STYLE'(스타일)을 포함한 다채로운 장르의 총 6곡으로 구성됐다. 타이틀 곡 'FOCUS'는 빈티지한 피아노 리프가 돋보이는 하우스 장르 기반의 노래다. 데뷔곡 'The Chase'(더 체이스)와 싱글 'STYLE'에 이어 또 한번 히트메이커 KENZIE(켄지)가 작사에 참여했다.하츠투하츠의 첫 미니앨범 'FOCUS'는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr