사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 윤현민이 이복동생 결혼식에서 울컥한 모습을 보였다.19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 윤현민이 이복동생 결혼식에 참석했다.이날 윤현민은 이복동생 윤경민 씨 결혼을 앞두고 씨엔블루 강민혁에게 전화해 손흥민 선수의 전화번호를 물었다. 그는 "손흥민 선수 사인받은 게 있을까? 혹시 연락처는?"이라며 조심스레 기대했지만, 결국 연락처는 받지 못했다.윤현민이 '유승호 닮은꼴'이라고 자랑했던 이복동생이 공개됐다. 결혼식에서 턱시도를 차려입은 동생에게 그는 "잘생겼다. 살 많이 빠졌네"라고 감탄했다. 이어 동생 부부를 위해 커플티와 용돈 봉투를 선물하며 애정을 표현했다.동생이 "(봉투가) 너무 두껍다"며 미소를 짓자, 윤현민은 "신혼여행 가서 써라. 원 없이 먹으라"며 돈독한 형제 우애를 보였다.아버지의 빈자리는 흰 꽃이 대신했다. 결혼식이 시작되고, 신랑이 입장하자 윤현민은 애틋한 마음으로 지켜보다가 "괜히 슬프다"며 울컥한 모습을 보였다.큰형의 축사와 선언문 낭독 후 윤현민이 축가를 위해 나섰다. 그는 자신을 "경민이 둘째 친형"이라고 자기소개를 해 눈길을 끌었다. 신동엽은 "엄밀히 따지면 이복형제인데, 현민이가 '친형'이라고 했다. 그 마음 표현이 참 예쁘고 인상적"이라고 칭찬했다.윤현민은 "가족과 형제에 뜻깊은 축가가 되면 좋겠다고 생각해서 선곡했다"며 생전 아버지의 애창곡이었던 안치환의 '내가 만일'을 열창했다. 노래 시작부터 울컥한 윤현민은 흔들리는 음으로 진심을 전했다. 그 마음에 동생 또한 울음을 꾹 참는 모습으로 뭉클한 형제애를 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr