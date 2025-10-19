사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 이장우가 예비신부 조혜원과의 첫만남을 회상했다.19일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 이장우, 정준하가 윤시윤의 생일 축하를 위해 모였다.이날 이장우는 결혼을 앞두고 예비신부 조혜원과 연인이 된 계기를 밝혔다. 그는 "조혜원이라는 단역 배우가 딱 오는데 빛이 나더라. 키가 174cm인데, 힐 신으면 180cm가 넘는다. '저런 여자는 남친이 누굴까?' 싶더라"고 첫눈에 반한 일화를 전했다."내가 찔러나 봐야겠다 싶어서 바로 대시했다"는 이장우의 말에 정준하는 "연락처 물어봤냐"며 관심을 드러냈다.이장우는 "연락처를 물어보고 싶었는데, 단역이라 촬영하고 갔더라. 주변에 SNS를 물어봤다. 내가 주인공이니까 '저희 드라마 출연해 주셔서 감사하다. 밥 한 번 사고 싶은데 남자친구 있으시냐'고 물었다"고 이야기했다.단도직입적이었던 태도에 대해 이장우는 "혹시나 남친이 있는데, 쓸데없는 짓 하면 안 되니까"라며 "답장 오는 데 이틀 걸렸다. 날 이상한 사람으로 보고 가짜라고 생각했던 것 같다. '진짜 맞냐'고 하면서 '남자친구 없다'고 해서 바로 전화번호를 올렸다. 이후 남양주 카페 가서 밥을 먹었다"고 말했다.윤시윤의 생일파티 중 이장우는 "프러포즈를 오늘 같이 할 걸 그랬다"고 말해 주변 사람들을 경악하게 했다. 윤시윤은 "내 생일에 왜 네 프러포즈를 하냐"며 황당한 표정을 숨기지 못했다.정준하는 부산에서 세 사람이 준비한 조혜원 깜짝 생일파티를 언급했다. 부산에서 술 마시다가 조혜원에게 연락했고, 새벽에 도착한 그를 위해 생일파티를 선물했다는 것."그때 제수씨 표정이 잊혀지질 않는다"는 정준하의 말에 이장우는 "시윤이가 케이크 들고나오는데 잘생겼더라. '혜원이가 반하면 안 되는데' 싶더라. 내가 해야 했는데 생각했다"고 솔직한 마음을 털어놨다. 정준하는 "남이 보면 시윤이가 프러포즈하는 줄 알았을 것"이라며 폭소했다.한편, 이장우는 8살 연하 배우 조혜원과 오는 11월 23일 결혼한다. 두 사람은 KBS 2TV 드라마 '하나뿐인 내편'(2019)에서 처음 만나, 2023년부터 공개 열애를 시작했다. 결혼식 사회는 기안84, 축가는 이장우 사촌형인 환희가 맡는다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr