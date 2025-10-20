사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

올해 말이나 내년 초 계약 만료라고 알려진 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 완성형 비주얼을 자랑했다.2023년 데뷔한 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 16일 0시 공식 SNS를 통해 일본 스페셜 EP '아이코닉(ICONIK)'의 단체 콘셉트 포토를 게재했다.사진 속 제로베이스원은 세련된 무드의 슈트를 입고 등장, 순백의 카리스마를 과시했다. 특히 강인함과 결연함이 느껴지는 눈빛으로 '글로벌 톱티어'로서의 존재감을 드러냈다.제로베이스원은 앞서 선보인 개인 콘셉트 포토를 통해서는 9인 9색 아이코닉한 매력을, 이어 단체 콘셉트 포토를 통해서는 '팀 ZB1'의 압도적인 시너지를 자랑하며 국내외 팬들의 높은 관심을 이끌고 있다.일본 스페셜 EP '아이코닉'은 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악적 여정에서 가장 빛나는 하이라이트를 담아낸 앨범이다. '타인의 평가와 상관없이 우리는 스스로 아이코닉한 존재가 될 수 있다'라는 당찬 메시지로 그룹의 정체성을 한층 공고히 한다.앨범명과 동명의 타이틀곡 '아이코닉'을 비롯해 '슬램덩크(SLAM DUNK)', '블루(BLUE)'까지, 제로베이스원이 국내에서 기발매한 3곡의 일본어 가창 버전이 수록된다.제로베이스원의 일본 스페셜 EP '아이코닉'은 오는 29일 0시에 발매되며, 이에 앞서 타이틀곡 '아이코닉' 일본어 버전과 스페셜 퍼포먼스 뮤직비디오가 24일 0시에 선공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr