사진 제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

20년 만에 첫사랑을 찾은 여성이 숨기고 있던 비밀과 충격적 반전까지, 한 편의 드라마를 방불케 하는 '실제 사건'이 '탐정들의 영업비밀'을 통해 공개된다.20일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "학창 시절 헤어진 첫사랑을 찾아달라"는 한 여성 의뢰인이 등장한다. 고등학생 시절 홀어머니와 셋방살이를 했던 의뢰인은, 공부와 운동 모두 뛰어나고 성격까지 착했던 주인집 아들과 풋풋한 연애를 했다. 그러나 남자친구의 엄마는 의뢰인이 아빠가 없고 가난하다는 이유로 둘의 연애를 극심하게 반대했다. 심지어 "어딜 3대독자인 내 아들한테 꼬리를 쳐?", "네 엄마 꼴 나기 싫으면 몸 간수 똑바로 해"라는 막말까지 쏟아냈다. 결국 의뢰인 모녀는 집에서 쫓겨났고, 의뢰인은 이를 악물고 성공해 강남에서 유명한 투자자문사 대표가 됐다. 그리고 최근 세상을 떠난 엄마의 유언을 생각하며 첫사랑을 다시 찾기로 결심했다.탐정단의 활약으로 20여 년 만에 첫사랑과 극적으로 재회한 의뢰인은, 돌싱이 된 그와 뜨거운 사랑을 나누며 모든 것이 해결되는 듯했다. 그러나 사건은 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 첫사랑이 탐정단을 찾아와, 의뢰인이 자신의 프로포즈를 거절하고 잠적했다는 사실을 전한 것이다. 의뢰인의 행적을 추적하던 탐정단은 그녀의 친구로부터 "그냥 잊으라고 하세요. 그 엄마 여전하시던데?"라는 예상치 못한 이야기를 듣게 된다. 조사 결과, 의뢰인이 자신을 극도로 싫어했던 첫사랑의 엄마와 만난 사실이 드러난다. 과연 이 모든 것이 첫사랑의 엄마에게 복수하기 위한 의뢰인의 치밀한 계획이었을지, 그 진실은 방송을 통해 밝혀진다.한편 이번 방송에는 35년 차 가요계 레전드, '환갑의 아이돌' 김장훈이 일일 탐정으로 합류한다. "환갑을 넘긴 연예인 중 가장 핫하다"는 데프콘의 말에, 김장훈은 "공연 관객층이 달라졌다. 10대~20대가 50%다"라며 놀라움을 감추지 못한다. 이어 그는 "요즘 중·고등학교 축제를 많이 간다"며 "오래 버티니까 재미있는 세상이 오는구나"라고 소회를 전한다.채널A '탐정들의 영업비밀'은 이날 오후 9시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr