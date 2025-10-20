사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

사진=유튜브 '요정재형'

'요정재형' 최우식이 우가팸 불화설에 입을 열었다.19일 유튜브 채널 '요정재형'은 배우 최우식 편으로 '이 영상부터 저 최우식은 섹시스타입니다'가 공개됐다.이날 최우식은 박서준, 박형식, 픽보이, 방탄소년단 뷔 등이 모인 연예계 대표 절친 모임, 우가팸(우리 가족 패밀리)과의 친분과 근황을 전했다.최우식은 "친구들이 바빠서 거의 안 만난다. 만나고 싶어서 본 본다. 그런데 만나면 재밌게 얘기한다. 다행인 건 각자 위치에서 너무 잘하고 있다"며 애정을 표현했다.'우가팸' 언급에 최우식은 "원래 그런 모임이 아닌데, 어쩌다 이름이 생겼다. 그냥 친구들끼리 좋아하는 사람 데려오면 같이 보고 하던 것"이라고 설명했다. 버벅거리는 그의 모습에 정재형은 "안 친하니?"라고 돌직구 질문을 던져 웃음을 안겼다.최근 뷔는 박서준, 박형식과 한강에서 만난 영상을 SNS에 공개해 화제를 모았다. 세 사람만 만난 상황에 일각에서는 '우가팸' 불화설을 제기했지만, 최우식은 "서로 생존 신고는 한다"면서 얼굴은 잘 못 봐도 자주 연락하는 사이라고 강조했다.한편, '미소년' 캐릭터로 많은 사랑을 받은 최우식은 "언제까지 미소년을 할 수 있을까"라며 현실적 고민을 털어놨다. 이어 "섹시한 연기를 한번 해 보고 싶다. 상탈까지"라고 폭탄 발언해 눈길을 끌었다.최우식은 "상탈은 농담이고, 이끌고, 듬직한 역할을 해보고 싶다. 매번 도망만 다녀서"라며 이미지 변신에 대한 욕심을 드러냈다.과거 초긍정적이었지만, 요즘 걱정이 많아졌다는 최우식은 "이런 게 때 타는거라는 걸 알게 됐다. 지금은 때가 많이 탄 것 같다. 원래는 얼굴에 힘든 게 다 드러나는 사람이었는데, 지금은 제 감정을 더 잘 숨길 수 있게 됐다"고 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr