사진=텐아시아DB

이하 상영이엔티 측 SNS 전문

배우 이이경이 온라인에서 확산된 19금 사생활 논란에 휘말린 가운데, 소속사 측이 공식 입장문을 냈다.20일 소속사 상영이엔티 측은 공식 SNS에 "최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련하여 허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대하여 법적 조치를 준비 중이다"라며 "이번 사안의 심각성에 따라 허위 사실 유포에 따른 직, 간접적 손해 규모를 산정하여 모든 조치를 취할 예정"이라고 말했다.이어 소속사 측은 "무분별한 게재 및 유포 또한 법적 조치 대상에 해당하오니 이로 인해 불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁드린다. 팬 여러분들이 보내주시는 제보와 당사의 지속적인 모니터링을 통해 아티스트 보호에 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.앞서 이날 온라인상에는 '이이경의 진짜 모습을 공개합니다'라는 제목의 게시글이 올라왔다. 작성자는 이이경과 나눈 대화라고 주장하며 일부 수위 높은 내용과 본인에게 신체 사진을 요구한 메시지 등을 공개했다. 현재 해당 글은 삭제된 상태다.안녕하세요.상영이엔티입니다.먼저, 이이경 배우에게 항상 많은 응원과 관심 보내주시는 분들에게 감사의 인사드립니다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련하여 허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대하여 법적 조치를 준비 중이며, 이번 사안의 심각성에 따라 허위 사실 유포에 따른 직, 간접적 손해 규모를 산정하여 모든 조치를 취할 예정임을 알려드립니다.위와 같은 사안에 대해서는 작성은 물론, 무분별한 게재 및 유포 또한 법적 조치 대상에 해당하오니 이로 인해 불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의 부탁드립니다.또한, 이와 관련하여 팬 여러분들이 보내주시는 제보와 당사의 지속적인 모니터링을 통해 아티스트 보호에 최선을 다할 수 있도록 하겠습니다.감사합니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr