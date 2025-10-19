이미지 크게보기 사진 = 수지 SNS

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '필미커플'

가수 류필립의 누나 수지 씨가 시누이 미나에게 공개 사과를 했다.19일 수지 씨는 자신의 SNS 계정을 통해 "너무 늦었지만 제 답글 때문에 오해를 불러일으킨 것 같아 진심으로 죄송하다"며 사과 글을 남겼다.그는 "미나 언니를 겨냥하거나 누군가를 탓하려는 의도는 전혀 없었다. 오히려 도움 줬던 미나언니에게 늘 감사한 마음뿐이다. 미나 언니에게 오해 갖지 말길 바라며, 제 어리석음을 탓해달라"며 미나에 대한 오해를 갖지 말아 달라고 호소했다.수지 씨가 사과를 한 이유는 앞서 "미나와 함께 했을 때 살은 빠지지만 스트레스를 너무 받고 딱히 돈을 벌거나 이득을 보는 것도 아니니 독립 후 다이어트 인플루언서가 되려는 것 같은데 성공하길 바란다"라는 한 댓글에 수지 씨가 "감사하다. 꼭 지켜봐 달라"고 답변을 남기면서 미나를 향한 갑론을박의 여론이 불거진 것 때문이다.이어 금전적인 부분에 대해 수지 씨는 "살 빼게 도와줘서 고맙고, 금전적으로 도와줘서 고맙고, 무엇보다 세상이 뭐라 해도 끝까지 저를 믿어줘서 너무 고맙습니다"고 미나의 도움을 언급했다.또 "제가 이렇게까지 버틸 수 있었던 건 제 곁에서 묵묵히 응원해 주고 믿어준 사람이 있었기 때문이다. 그 사람은 바로 미나 언니다. 언니는 언제나 저를 예쁘게 봐줬다"며 "'수지 누나는 충분히 멋진 사람이다라는 말 한마디 때문에 버텼다"고 미나에게 고마움을 전했다.미나에게 미안함과 고마운 마음을 동시에 전하며 수지 씨는 "세상이 나를 오해하고 악플이 달리고 많은 말들이 오갔던 시기에도 언니는 나를 미워하지 않았다"며 "이제 저 혼자 서 보려고 한다. 언니의 마음이 헛되지 않게 제가 더 단단해지고 성장한 모습을 보답하겠다. 언니의 진심, 평생 잊지 않겠다"고 얘기했다.제가 너무 늦었지만 댓글의 표현을 정확히 이해하지 못해서, 제가 뜻을 다르게 받아들였어요. 한국어의 뉘앙스를 잘못 파악한 탓에 제 답글이 다른 의미로 비춰질 수도 있었던 점, 진심으로 죄송합니다.미나 언니를 겨냥하거나 누군가를 탓하려는 의도는 전혀 없었어요. 오히려 도움 주셨던 미나언니께 늘 감사한 마음뿐입니다. 저의 부족한 언어 이해로 인해 오해가 생겼고 불안을 안겨서 미나언니께 죄송할 뿐입니다. 미나 언니께 오해 갖지 마시길 바랍니다. 제 어리석음을 탓해주세요.오늘은 꼭 이 얘기를 하고 싶어요. 제가 이렇게까지 버틸 수 있었던 건, 그저 제 곁에서 묵묵히 응원해 주고 믿어준 사람이 있었기 때문이에요. 그 사람은 바로 미나 언니예요. 언니는 언제나 저를 예쁘게 봐줬어요. 살 빼겠다고 결심했을 때, 포기하지 않게 도와주고, 함께 운동하고, "수지 누나는, 충분히 멋진 사람이에요" 그 말 한마디에 얼마나 많은 날들을 버텼는지 몰라요.언니가 옆에서 믿어줬기에 저는 달라질 수 있었어요. 그리고 생활이 힘들던 시절, 언니는 말없이 도와줬어요. 금전적으로 손 내밀어 준 것도, 제 마음을 감싸준 것도, 그 모든 게 저에겐 너무 큰 선물이었어요. 그건 단순한 '도움'이 아니라 '진심'이었어요. "괜찮아요, 수지 누나가 다시 일어설 수 있길 바랬어요."그 말이 아직도 마음에 남아요.무엇보다 고마운 건, 세상이 나를 오해하고, 악플이 달리고, 많은 말들이 오갔던 그 시기에도 언니는 단 한 번도 저를 미워하지 않았다는 거예요. 오히려 "나는 수지 누나를 알아요. 괜찮아요." 그 한마디로 얼마나 큰 위로가 됐는지 몰라요.언니는 언제나 좋은 말만 해줬고, 예쁜 마음으로 저를 바라봐 줬어요. 다정함이 저를 살렸고, 지금의 저를 만들어줬어요. 저는 이 마음을 꼭 세상에 알리고 싶었어요.언니가 얼마나 따뜻한 사람인지, 얼마나 진심으로 저를 아껴줬는지. 그래서 이렇게 공개적으로 말하고 싶어요. "미나 언니, 정말 고맙습니다." 살 빼게 도와줘서 고맙고, 금전적으로 도와줘서 고맙고, 무엇보다 세상이 뭐라 해도 끝까지 저를 믿어줘서 너무 고맙습니다.언니의 그 믿음과 사랑, 평생 잊지 않을게요. 진심으로, 감사합니다. 평생 감사하며 살겠습니다.이제 저는 혼자서 서보려고 해요. 언니가 곁에서 가르쳐 준 믿음과 용기를 품고 제 힘으로 한 걸음씩 나아가 보려 해요. 언니의 마음이 헛되지 않게, 제가 더 단단해지고 성장하는 모습으로 보답할게요.미나 언니, 항상 예쁘게 대해주고 좋은 말만 해줘서 고마워요. 언니의 진심, 평생 잊지 않겠습니다. 정말 고맙고, 진심으로 사랑해요.여러분, 미나 언니의 진심과 따뜻한 마음이 더 많은 사람들에게 전해졌으면 좋겠어요. 감사합니다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr