사진=JTBC

사진=JTBC

지난 5월 배우 황승언의 친동생과 결혼했다고 알려진 권율이 냉장고를 공개한다.19일(일) 밤 9시에 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'(연출 이창우, 이린하)에는 작품마다 다른 얼굴로 변신하는 마성의 두 배우, 권율과 김재욱이 출연해 유쾌한 입담을 뽐낸다.방송에서는 연극 '아마데우스'로 열연 중인 두 사람이 비하인드 스토리를 들려준다. 150분의 러닝타임 중 140분을 무대에서 보내고 있다는 권율은 "첫 상업 연극이다", "연극을 시작하면서 가장 많이 한 말이 '뭔가 잘못됐다'이다"라며 솔직한 소감을 전해 웃음을 안긴다. 이에 김성주가 "무대에서 실수한 적은 없냐"며 묻자, 그는 "바로 어제 실수를 했다", "냉장고를 가져가신 바람에, 아침을 못 먹어서 그런 것 같다"고 재치 있게 답해 현장은 웃음바다가 된다.권율과 김재욱의 특별한 인연이 밝혀져 흥미를 더한다. 평소 미식가로 알려진 권율은 "어머니가 한식당을 20년째 운영 중이다"라며 남다른 '먹수저 DNA'를 자랑한다. 그러자 김재욱이 "오래전부터 다녔던 단골 식당이 알고 보니 권율형 어머님 가게였다"고 털어놔 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이에 권율은 "정작 나는 식당 메뉴를 못 먹는다", "손 많이 안 가는 메뉴들로만 해주신다"라며 너스레를 떨어 모두를 폭소케 한다.새신랑 권율의 냉장고가 공개되자 스튜디오는 감탄으로 물든다. 문을 여는 순간 깔끔하게 정돈된 수납과 음료 디스펜서가 눈에 들어오고, 신혼의 따뜻한 분위기가 물씬 풍기는 냉장고에 윤남노는 "나도 결혼하고 싶다"며 부러움을 감추지 못한다. 여기에 부모님의 손길이 닿은 식재료들도 곳곳에서 발견되는데. 특히 특이한 이력을 지닌 권율 아버지표 식재료의 정체도 공개된다고 해 기대를 모은다.타고난 '먹수저' 권율의 냉장고 속 비밀은 19일(일) 밤 9시 '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr