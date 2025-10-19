이미지 크게보기 사진 = MBC '신인감독 김연경'

배구 선수 출신 신인 감독 김연경이 고된 스케줄을 소화하던 중 MBC와 PD에 속았다고 토로했다.19일 방송된 MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경'에서는 김연경과 원더독스가 일본 고교 배구 최강팀 슈지츠 고교와 한일전을 치루기 전날 밤 인터뷰를 진행했다.경기를 앞두고 진행된 인터뷰에서 김연경은 "이번 한일전은 반드시 이겨야 하는 상황"며 각오를 다졌다. 그러나 제작진과의 대화에서 스케줄에 대한 부담을 솔직히 털어놓았다.이에 PD가 "이번 주 며칠이나 여기에 할애 중이냐"고 묻자, 김연경은 "이번 주 하루도 못 쉬었다. 다음 주도 마찬가지다. 생각만 해도 눈물이 날 것 같다"며 울 것 같은 표정을 지었다.이어 그는 장난스럽게 "저는 MBC와 PD에 속았다. 사기꾼이다. 속아서 제 목과 개인 생활을 잃었다"며 웃음을 자아냈지만, 곧 "방송에 내 목소리가 어떻게 나갈지 걱정된다. 인터뷰가 왜 이렇게 긴 거냐. 밤 11시다. 미친 거냐'고 솔직한 불만을 토로했다.김연경은 선수 시절과 비교하며, 신인 감독으로서 겪는 고충과 열정을 함께 드러냈다. 하루도 쉬지 못하고 개인 시간을 거의 가질 수 없는 현실 속에서도, 그녀는 팀을 위해 최선을 다하며 카메라 앞에서 진솔한 모습을 보여줬다.한편, 김연경은 은퇴 후 신인 감독으로 변신해, 선수 출신만의 통찰력과 경험으로 원더독스를 리더십 있게 이끌고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr