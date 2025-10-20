그룹 보이넥스트도어/사진=텐아시아 조준원 기사 @wizard333

그룹 보이넥스트도어 이한이 처음으로 타이틀 곡 작업에 참여한 데에 대해 명재현, 리우가 극찬을 남겼다.보이넥스트도어는 20일 오후 2시 서울 강서구 KBS 아레나에서 미니 5집 'The Action'(디 액션) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최하고 다양한 이야기를 나눴다.이한은 타이틀 곡 'Hollywood Action' 곡 작업에 참여한 데 대해 "이날만을 기다렸다고 해도 과언이 아니다"라면서 "정말 힘들지만 매력적인 과정이었다. 앞으로도 많이 도전할 계획이다"라며 미소 지었다. 그러면서 그는 "작업하면서 뿌듯했던 기억이 있다. 곡의 아우트로(outro) 부분이 작업 초기엔 공백이었다. 프로듀서분께 '이런 악기로 마무리가 이렇게 되길 바란다'고 했더니 잘 반영돼서 신기했다"면서 "가사에서도 많은 의견을 냈다. 주의 깊게 들어주셨으면 좋겠다"고 설명했다.명재현은 곧이어 "이한 씨가 작사 외에도 아이디어 뱅크 역할을 톡톡히 해줬다. 놀이터에 온 아이처럼 재미있게 작업하더라. 그 모습 자체가 우리에겐 신선한 자극이 됐다"고 미담을 더했다.리우는 "이한 씨가 곡 쓰는 법을 열심히 배워왔더라"라며 "큰 목표를 달성한 게 보는 사람으로서 뿌듯했다. 이번 앨범이 도전과 성장을 다루는 앨범인데 이 모습이 이한씨랑 '찰떡'이 아닌가"라고 덧붙였다.보이넥스트도어의 미니 5집 'The Action'은 성장을 향한 이들의 열망을 보여주는 앨범이다. 이번 앨범에는 꾸준히 곡 작업을 해온 명재현, 태산, 운학과 더불어 이한까지 크레딧에 이름을 올렸다. 타이틀 곡 'Hollywood Action'은 스윙 리듬(박자를 밀고 당기는 게 특징인 리듬)으로 돼 있는 곡이다. 그 외에도 'Live In Paris', 'JAM!', 'Bathroom', '있잖아'까지 5곡이 앨범에 수록돼 있다.한편, 보이넥스트도어의 미니 5집 'The Action'은 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.