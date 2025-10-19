사진 = 노윤서 인스타그램

배우 노윤서의 청순한 매력이 돋보인다.노윤서는 자신의 인스타그램에 "몇개월가량의 셀퓌"이라는 멘트와 필라테스를 하는 사진을 올렸다. 맨살을 드러낸 노윤서는 군살 없는 몸매를 봄냈다.사진 속 노윤서는 양한 장소와 복장으로 찍은 여러 장의 셀카를 모아 보여준다.그레이 톤의 상의를 입고 턱을 괴는 모습, 캐주얼한 나시를 입고 편안한 일상을 보내는 모습 등 꾸밈없는 자연스러운 매력이 돋보인다. 긴 생머리를 늘어뜨리거나 비니를 착용하는 등 심플한 스타일링에도 불구하고 노윤서 특유의 맑고 깨끗한 피부와 청초한 분위기가 시선을 사로잡는다. 특히 근접 셀카에서도 잡티 하나 없는 무결점 비주얼을 자랑한다.이를 본 팬들은 "완전 청순해요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "분위기 대박" 등의 댓글을 남겼다.한편 노윤서는 2000년생으로 25세다. 이화여대 서양화를 전공한 것으로 알려졌다. 아울러 노윤서는 남주혁과 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁'에 출연한다. '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁 분)과 비밀을 품은 궁녀 생강(노윤서 분), 그리고 왕(조승우 분)이 동궁에 얽힌 저주를 파헤치는 미스터리 사극이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr