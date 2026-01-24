이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '임하룡쇼'

가수 김범룡이 자신도 모르게 혼인신고가 돼 있었던 충격적인 과거를 털어놨다.23일 임하룡의 채널 '임하룡쇼'에는 가수 김범룡과 정수라가 출연해 과거 활동과 사생활에 대해 솔직한 대화를 나눴다. 이날 김범룡은 극성팬으로 인해 겪었던 믿기 힘든 사연을 공개해 모두를 놀라게 했다.'바람 바람 바람', '현아' 등으로 큰 사랑을 받았던 김범룡은 이날 방송에서 화려한 전성기 뒤에 숨겨진 기구한 사연을 담담히 전하며, 당시를 돌아봤다.임하룡은 극성팬을 언급하며 "팬들 중에 센 애들은 뭐 어떤 연기자는 집 앞에 들어와있다 그러고, 너도 있었잖아"고 물었고, 김범룡은 "내가 제일 쎘다. 그때는 법이 그래서 결혼한 걸로 됐었다"고 충격적인 사연을 밝혔다.그는 "어느 날 호적을 떼보니 내가 결혼한 걸로 돼 있었다"며 "그다음에 우리 와이프가 (호적에) 두 번째로 들어갔다. 다행히 우리 와이프가 알고 있었다. 와이프가 미국에서 한국에 왔을 때 그런 일이 있었다"고 설명했다.김범룡은 이후 법적 절차를 통해 상황을 바로잡았다고 밝혔다. 그는 "법이 이거 하면 없어진다 해서, 혼인 무효로 돼 있더라"고 덧붙였다. 이에 출연진들은 "진짜 쇼킹이다"며 놀라움을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr