그룹 코르티스/사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 미국 첫 대면 공연을 마쳤다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 15일(현지시각) 미국 로스앤젤레스 아이하트라디오 씨어터에서 열린 '아이하트라디오 라이브(iHeartRadio LIVE with CORTIS)'에 출연했다. 해당 프로그램은 세계 팝스타들이 무대에 오른 방송으로, 출연 소식이 전해지자 사전 질문 접수에 평소보다 10배 이상 참여가 몰렸다.코르티스는 단독 공연과 인터뷰를 진행했다. 타이틀곡 'What You Want'를 비롯해 'GO!', 'FaSHioN', 'JoyRide'를 연이어 선보였다. 멤버들은 안정적인 라이브와 퍼포먼스로 관객의 호응을 얻었고, 전곡에서 떼창이 이어졌다. 공연 후에는 'FaSHioN'과 'GO!'를 앙코르로 부르며 공연을 마무리했다.아이하트라디오 라이브 진행자 조조 라이트(Jojo Wright)는 데뷔 앨범을 위해 2년에 걸쳐 300곡을 직접 만들며 자신들만의 답을 찾기 위한 도전을 한 팀이라며 성공적인 데뷔를 축하했다.코르티스는 인터뷰에서 작사뿐 아니라 비트와 곡 제작, 사진, 영상 작업 등 여러 방면의 창작 활동을 이어가고 있으며, 그룹 이름처럼 틀에 갇히지 않은 음악과 창작을 지속할 것이라고 전했다.한편 코르티스는 데뷔 앨범 공식 활동 종료 이후에도 해외 시장에서 주목받고 있다. 오는 18일 뉴욕에서 열리는 '꿈 페스티벌(KOOM Festival)' 무대에 오른다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr