이하 클라라 측 입장문 전문

지난 2019년 재미교포 사업가 사무엘 황과 결혼한 배우 클라라가 이혼했다.17일 클라라는 "지난 8월 협의이혼 절차를 완료했다"라며 "오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르게 됐다"고 밝혔다.그는 "응원을 보내주셨던 많은 분들께 안타까운 소식을 전하게 되어 죄송하게 생각한다. 양가 가족분들의 입장을 깊이 고려하고 상호 이해를 구하는 과정이 필요하여 소식을 늦게 전하게 된 점 너른 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.한편 1986년생인 클라라는 국적은 영국, 스위스 베른에서 태어났다고 전해졌다. 그는 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'를 통해 연기자로 데뷔한 이후 '레깅스 시구'로 주목받았다. 현재는 대한민국과 중국을 오가며 활동하고 있다. 또 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 소통하고 있다.지난 8월에 협의이혼 절차를 완료했습니다.오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르게 되었습니다.클라라는 "응원을 보내주셨던 많은 분들께 안타까운 소식을 전하게 되어 죄송하게 생각합니다."라는 마음을 전했습니다.지난 8월에 협의이혼을 마무리하였으나, 양가 가족분들의 입장을 깊이 고려하고 상호 이해를 구하는 과정이 필요하여 소식을 늦게 전하게 된 점 너른 양해 부탁드립니다.앞으로도 클라라의 연기자로서의 노력에 변함없는 관심과 격려를 부탁드립니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr