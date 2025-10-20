사진제공=앤피오

배우 신예은이 우정보다는 사랑을 택한다고 밝혔다.지난 16일 서울 강남구의 한 카페에서 JTBC 토일드라마 '백번의 추억' 배우 신예은을 만났다.'백번의 추억'은 1980년대 100번 버스 안내양 영례(김다미 분)와 종희(신예은 분)의 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필(허남준 분)을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 청춘 멜로 드라마다. 신예은은 당차고 솔직한 신입 안내양 서종희 역을 맡아 열연했다.극중 재필은 첫사랑 종희가 아닌 영례와 로맨스 결말을 맺었다. 이에 대해 신예은은 "7년이라는 세월이 생각보다 길었구나를 느꼈다. 종희는 재필이를 뜨겁게 사랑했다고 생각하지만, 어리고 젊고 수순했을 때의 불타는 사랑이었다. 종희는 영례가 더 소중하기 때문에 받아들이지 않았을까 싶다"고 말했다.실제라면 사랑과 우정 중 무엇을 택할 것 같냐고 묻자 신예은은 "옛날에는 망설임 없이 사랑이라고 말했다. 친구들끼리도 '우정과 사랑 중에는 사랑이야. 이해해' 하면서 웃어 넘겼다. 근데 '백번의 추억'을 하면서 김다미 언니가 주는 따뜻한 눈빛에서 우정의 사랑을 느꼈다. 그래서 지금은 고민해볼 수도 있을 것 같다"며 웃었다.그러면서 신예은은 '남사친, 여사친은 가능하냐'는 질문에는 단호하게 "안 된다"고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr