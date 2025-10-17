《김세아의 세심》
이준호, 제대로 터졌다…父 잃고 제대로 각성, 상승세 탄 '태풍상사' [TEN스타필드]
김세아 텐아시아 기자가 연예계 이슈를 '세'심하고, '심'도 있게 파헤쳐봅니다.

가수 겸 배우 이준호가 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'를 통해 흥행 연타를 치고 있다. 첫 방송부터 높은 시청률로 주목받으며 '킹더랜드'에 이어 연타석 흥행의 가능성을 보였다.

이준호, 김민하 주연의 '태풍상사'는 방송 2회 만에 뚜렷한 시청률 상승세를 보였다. 1회는 전국 가구 평균 5.9%, 최고 7.1%, 수도권 가구 평균 5.7%, 최고 7.1%를 기록하며 지상파를 포함한 전 채널에서 동시간대 1위를 차지했다. 2025년 tvN 토일드라마 중 첫 방송 시청률 1위에 올랐다. 2회에서는 6.8%까지 상승하며 초반부터 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 전작 '폭군의 셰프'가 17.1%의 높은 시청률로 종영한 만큼, 후속작으로서의 관심 역시 높았다.
'태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 '강태풍(이준호)'의 성장기를 그린다. 극 중 이준호는 부친의 갑작스러운 죽음을 겪고 삶의 변곡점을 맞이하는 강태풍 역을 맡아 내면의 흔들림과 현실적 감정을 그려냈다.

앞서 이준호는 JTBC '킹더랜드'에서 최고 시청률 13.8%를 기록하며 로맨틱 코미디 장르에서도 확실한 존재감을 입증했다. 이번 작품에서는 밝고 가벼운 이미지에서 벗어나 보다 현실적인 연기를 선보였다.
현재까지의 시청률 추이와 화제성을 종합하면, '태풍상사'는 초반 흥행에 성공하며 순항 중이다. 이미 탄탄한 시청층을 확보한 tvN 토일극 라인업의 후속작인 만큼 상승세를 이어갈 수 있다는 분석도 따른다. IMF 외환위기를 시대적 배경으로 하는 만큼 50·60대 시청자층에게도 폭넓은 공감대를 형성하고 있다는 평가다.

한 드라마 제작사 관계자는 "'태풍상사'는 단순한 복고 극이 아니라, 위기를 겪은 세대 모두가 공감할 수 있는 극"이라며 "이준호의 감정 표현이 작품의 중심을 안정적으로 잡고 있다. 초반 반응이 좋은 만큼, 향후 시청률 상승 폭도 클 것으로 기대된다"고 전했다.

다만 초반의 상승세가 일시적인 반응에 그치지 않으려면 주연인 이준호가 무엇보다 관건이다. 이번 작품을 통해 '배우 이준호'의 다음 단계를 증명할 수 있을지 주목된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

