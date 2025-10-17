사진=텐아시아DB

사진=컴패니언컴퍼니

지난달 전역한 배우 김민규가 오는 11월 뉴욕으로 향한다.김민규는 11월 9일 미국 뉴욕 플러싱에 위치한 대형 쇼핑몰 스카이뷰 몰에서 열리는 '싱글즈 데이' 행사에 초청됐다.데뷔 이후 처음으로 미국에 방문하게 된 김민규는 현지 언론사들과 인터뷰를 진행하며 반가운 근황을 전하고, 행사를 통해 현지 팬들과 다양한 이벤트를 함께하며 특별한 시간을 보낼 계획이다. 이 외에도 기부 행사에도 참여해 더욱 의미 있는 시간을 보낼 예정이다.김민규는 SBS 드라마 '사내맞선'으로 '로맨스 장인'이라는 타이틀과 함께 글로벌 팬들의 뜨거운 사랑을 받았다. 이후 tvN 드라마 '성스러운 아이돌'에서 1인 2역을 완벽히 소화하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.앞서 김민규는 일본, 태국, 필리핀, 인도네시아 등 아시아 주요 지역에서 팬미팅을 성공적으로 개최, 해외 팬들과 꾸준히 소통해 왔다. 이번 뉴욕 행사 초청은 '군백기(군대+공백기)'에도 여전히 탄탄한 그의 해외 팬덤과 글로벌 영향력을 실감케 한다.뉴욕 행사를 앞둔 김민규는 "처음 미국에 방문하게 돼 무척이나 설레고 긴장되지만, 팬분들을 만날 수 있다는 것이 가장 좋다"며 "좋은 시간 보낼 수 있도록 노력할 테니 함께 잘 즐겨주시기를 바란다"라고 전했다.김민규는 '싱글즈 데이' 행사를 통해 본격적인 글로벌 활동 신호탄을 쏘아 올린다. 해외 팬들과 가까운 거리에서 만나 활발한 소통을 이어가며 '글로벌 대세' 행보를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr