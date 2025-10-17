가수 겸 배우 손담비가 업체로부터 받은 선물에 기쁜 마음을 표출했다.
손담비는 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 여기 브랜드 좋아하는데, 이렇게 많은 선물 받아서 행복해. 해이도 좋아할 거예요, 고마워요"라며 영어로 글을 업로드했다.
공개된 사진 속에는 손담비가 한 브랜드 측으로부터 딸 해이의 겨울 옷을 선물 받은 모습. 특히 선물에 기쁨을 감추지 못해 눈길을 끌었다.
앞서 손담비는 물을 비롯해 기저귀, 유모차, 분유 등 출산 전부터 다양한 브랜드들로부터 받는 선물들을 여러차례 자신의 SNS에 인증해왔다.
한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 지난해 TV조선 '아빠하고 나하고'에는 한 역술인이 손담비에게 "올해는 아기가 착상이 될 것 같다"며 "내년 5, 6월에는 아기를 낳을 수 있다는 말이다"라고 짚어내 손담비를 미소 짓게 만들었다. 실제로 손담비는 지난 4월, 건강한 딸 출산에 성공했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
손담비는 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 여기 브랜드 좋아하는데, 이렇게 많은 선물 받아서 행복해. 해이도 좋아할 거예요, 고마워요"라며 영어로 글을 업로드했다.
공개된 사진 속에는 손담비가 한 브랜드 측으로부터 딸 해이의 겨울 옷을 선물 받은 모습. 특히 선물에 기쁨을 감추지 못해 눈길을 끌었다.
앞서 손담비는 물을 비롯해 기저귀, 유모차, 분유 등 출산 전부터 다양한 브랜드들로부터 받는 선물들을 여러차례 자신의 SNS에 인증해왔다.
한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 지난해 TV조선 '아빠하고 나하고'에는 한 역술인이 손담비에게 "올해는 아기가 착상이 될 것 같다"며 "내년 5, 6월에는 아기를 낳을 수 있다는 말이다"라고 짚어내 손담비를 미소 짓게 만들었다. 실제로 손담비는 지난 4월, 건강한 딸 출산에 성공했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT