사진=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 업체로부터 받은 선물에 기쁜 마음을 표출했다.손담비는 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 여기 브랜드 좋아하는데, 이렇게 많은 선물 받아서 행복해. 해이도 좋아할 거예요, 고마워요"라며 영어로 글을 업로드했다.공개된 사진 속에는 손담비가 한 브랜드 측으로부터 딸 해이의 겨울 옷을 선물 받은 모습. 특히 선물에 기쁨을 감추지 못해 눈길을 끌었다.앞서 손담비는 물을 비롯해 기저귀, 유모차, 분유 등 출산 전부터 다양한 브랜드들로부터 받는 선물들을 여러차례 자신의 SNS에 인증해왔다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 지난해 TV조선 '아빠하고 나하고'에는 한 역술인이 손담비에게 "올해는 아기가 착상이 될 것 같다"며 "내년 5, 6월에는 아기를 낳을 수 있다는 말이다"라고 짚어내 손담비를 미소 짓게 만들었다. 실제로 손담비는 지난 4월, 건강한 딸 출산에 성공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr