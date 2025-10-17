사진=김슬기 SNS
사진=김슬기 SNS
배우 신구의 근황이 전해졌다.

배우 김슬기는 지난 16일 자신의 인스타그램에 신구와 함께 찍은 사진 여러 장을 업로드했다.

공개된 사진들 속에서 신구와 김슬기는 나란히 앉아 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습. 두 사람의 옆에는 '신구 선생님 구순을 축하드립니다'라는 문구가 적힌 케이크도 놓여 있었다.

특히 신구는 눈에 띄게 야윈 얼굴을 보여 눈길을 끌었다. 그럼에도 신구는 밝은 미소를 보이며 김슬기와 함께 손하트를 만드는 등 애교 넘치는 면모를 보였다.

앞서 신구는 지난해 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 심부전증 진단을 받고, 심장박동기를 착용 중이라고 고백했다.

그는 "심장이 정상적으로 뛰지 않고 천천히 뛴다더라. 그냥 놔두면 산소 공급이 부족해서 뇌졸중이 온다. 그래서 박동 수를 조절해주는 심장 박동기를 찬 것"이라고 했다. 그러면서 "폐에 물이 차 힘든 시기도 있었지만 무대에 대한 약속은 꼭 지켜야 한다고 생각했다"며 여전한 연기 열정을 보였다.

한편 1936년생인 신구는 1962년 연극 '소'로 데뷔해 무려 60년 넘게 연기 생활을 이어오고 있다. 그는 최근 박근형과 함께 연극 '고도를 기다리며'에도 출연하는 등 강인한 체력을 보여줬다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지