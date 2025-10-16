사진=장영란 SNS

방송인 장영란 남편이 현실판 '관식이'를 자처했다.장영란은 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "남편 손은 약손. 내일 새벽 촬영 힘내라고 마사지해주는 관식이 남편"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 장영란이 침대에 엎드린 채 남편과 TV를 시청하고 있는 모습. 특히 한의원을 운영했던 남편은 장영란의 종아리를 전무가처럼 마사지해줘 눈길을 끌었다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5천만 원에 매입해 화제를 모았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr