'나는솔로' 도중 '임신 소식' 전했다…데프콘, 초음파 영상에 "파이팅 넘쳐"

사진제공=SBS Plus, ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 28기가 방영 도중 ‘2세 임신’이라는 ‘솔로나라’ 사상 최초이자 역대급 경사를 전해 모두를 놀라게 했다.15일 방송한 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 ‘나는 SOLO’에서는 솔로남들이 선택한 ‘2순위 데이트’가 펼쳐졌다. 또한 방송이 진행되는 도중 생겨난 ‘솔로나라 28번지 베이비’의 초음파 영상이 공개돼 3MC 데프콘-이이경-송해나를 충격과 전율에 휩싸이게 했다. 이날 방송은 닐슨코리아 집계 결과, 평균 4.8%(수도권 유료방송가구 기준 SBS Plus·ENA 합산 수치)의 시청률을 기록했으며 분당 최고 시청률은 무려 5.4%까지 올랐다. ‘나는 SOLO’의 타깃 시청률인 ‘남녀2049’에서도 2.55%로 동시간대 1위를 수성했다. ‘최고의 1분’은 순자의 바디 프로필을 보고 남자 출연자들이 놀라는 장면이 차지했다.‘솔로나라’에서의 3일 차 밤, 28기 솔로남들의 ‘2순위 데이트’가 시작됐다. 영숙은 1, 2순위로 꼽았던 영수-광수가 모두 자신을 ‘2순위’로 택해 ‘2:1 데이트’에 들어갔다. 여기서 영숙은 영수에게 “현숙님에게도 마음이 생겼냐?”고 따지듯 물었다. 영수는 즉답을 피했으나 이에 영숙은 “영수님은 일곱 여자들을 다 깔고 얘기하는 거 같다. 좋아 보이지는 않는다”며 불만을 토로했다. 영수는 “오늘 옥순님, 현숙님이랑 처음 얘기했다. 오늘이 처음인데 어떻게 의사 결정을 하냐?”고 처음으로 발끈했다.어색한 기류 속, 영숙은 ‘자녀까지 포함해 모든 것이 괜찮다’는 영수의 열린 마인드에 대해 “아기를 안 키워본 분이 그 상황을 다 알고 말씀하시는 건가”라고 물었다. 영수는 “제 생각이 짧았던 것 같다”며 인정했다. 직후 제작진과의 인터뷰에서도 “전 아이도 없고 영숙님의 마음을 깊이 있게 공감하지 못할 거 같다”면서 ‘탈영숙’을 선언했다. 뒤이어 광수마저 ‘장거리 가능성’을 묻는 영숙에게 고개를 내저으며 선을 그었다. 두 사람과 데이트를 마친 영숙은 제작진 앞에서 “광수님에 대한 마음을 접어야겠다. 내가 나를 돌아봤을 때 영수님이구나 싶었다. 그래도 광수님과 대화하면 설렜는데 이제 그걸 내려놓으려니까 좀 슬펐다”면서 눈물을 펑펑 쏟았다.‘1살 연하’ 영호와 ‘2순위 데이트’를 하게 된 정숙은 “(전남편이) 연하라 이제 연하는 기피한다”고 솔직히 말했다. 영호 역시 현재 정숙에게 감정이 없음을 분명히 밝혔다. 경수와 데이트에 나선 옥순은 “힘내보라”며 경수의 응원군 모드를 보였다. 영식-영자는 육아를 공통점으로 깊은 대화를 나눴다. 데이트 후 영식은 제작진과의 인터뷰에서 “호감도가 올랐다”고 털어놨다. 영자 역시 “제게 관심을 보이면 마다하지는 않겠다”며 웃었다. 앞선 데이트 때 순자에 대한 호감을 피력했던 영철은 순자를 ‘2순위’로 택했음이 밝혀지자 “순자님 말고는 대화해본 사람이 없어서 다른 사람과도 얘기해보고 싶어서”라고 변명을 했다. 순자는 그런 영철을 구박했고, 자신을 2순위로 택한 또 다른 남자인 상철에게는 “너무 귀여우시다”며 연신 칭찬해 영철을 머쓱하게 만들었다.영숙과 데이트를 마치고 돌아온 광수는 곧장 정희를 불러냈다. 이때 정희는 영숙에게 가서 “혹시 내 마음을 (광수님에게) 얘기했냐”고 물었다. 영숙은 그제야 자신의 실수를 감지한 듯 “큰 실수했다. 미안하다”며 눈물을 흘렸다. 이어 영숙은 “내가 설레는 건 광수인데, 정작 사랑 구걸은 영수님한테 하고 있다”며 또 다시 오열했다. 한바탕 눈물 소동 후 광수를 만난 정희. 광수가 “마음이 정리됐냐”고 묻는 정희는 “몰라요”란 말만 되풀이했다. 광수는 “전 정리된 것 같다”며 직진 의사를 내비쳤다. 그러면서 ‘윷놀이 대결’에서 딴 1등 미션인 ‘손잡고 자기야 하기’를 발동해 정희를 ‘심쿵’하게 만들었다. 직후 정희는 제작진과의 인터뷰에서 “영호님이 (마음에서) 없어졌다”고, ‘광수바라기’ 면모를 보였다. 그런데 광수와 산책을 마치고 돌아온 정희에게 영숙은 “광수님과 사귄 것도 아닌데 헤어진 거 같은 느낌”이라며 “난 이제 영수님으로 갈까봐”라고 고백하다가 또 다시 울컥했다.다음 날 아침, 현숙은 “남자 숙소에 있는 영식을 불러냈다. 그는 “여기는 설레는 사람이 아니라 재혼할 상대를 찾으러 오는 게 아닌가. 그러면 영식이었네”라며 플러팅했다. 경수도 영숙을 찾아가 “장거리는 우주에 있는 화성만 아니면 된다”며 적극 어필했다. 하지만 영숙은 장거리 상황에 대해 회의적인 반응을 보였다. 영식과 대화를 마친 현숙은 다시 공용 거실로 가서 “내가 리셋이 돼서 1호(상철), 2호(영수)가 다 없어졌다. 앞으로 난 3명 알아볼 거다. 기다리고 있으시라”며 영식-영철-광수를 지목했다. 순자와 같은 방을 쓰는 옥순은 화장을 함께 하면서 순자의 마음을 물었다. 순자가 상철을 마음에 두고 있지만 현숙 때문에 망설이게 된다고 했다. 옥순은 “현숙님이 상철-영수님 모두 정리했고 다들 있는 앞에서 말했다. 그러니 상철님과 잘 해보라”고 조언했다. 순자는 곧장 공용 거실로 가서 상철 옆에 앉았으나 영식이 다가와 ‘1:1 대화’를 신청했다. 그는 “전 첫인상 선택 후 변함없이 순자님만을 선택했다. 혹시 제가 순자님의 바운더리 안에 있냐?”고 물었다. 순자는 영식을 마음에 둔 적이 없지만 “항상 염려해 두고 있었다”며 선의의 거짓말을 했다.제작진은 3MC에게 ‘돌싱 특집 베이비’의 탄생을 알려 현장을 초토화시켰다. 28기 방영 도중 탄생한 ‘28기 베이비 나솔이(태명)’의 초음파 영상을 공개한 것. 데프콘은 “(초음파 영상 속 심장박동 소리가) 파이팅이 넘치는 거 보니까 30년간 운동으로 다져진 경수 씨의 아이?”라는 추측을 내놓았다. 이이경은 “광수-정희 두 분이 혹시 아이로 결실을 맺지 않았을까”라고 예상했다. 과연 ‘28기 베이비 나솔이’의 부모가 누구일지 그 정체에 관심이 쏠린다.‘2세’까지 생겨난 28기의 초특급 로맨스는 22일 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 ‘나는 SOLO’에서 이어진다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr