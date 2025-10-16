이찬원, ♥찬스 위한 음감회 준비했다…최초 공개 장소는 극장

사진=텐아시아DB

이찬원의 정규 2집 앨범 '찬란'을 가장 먼저 들어볼 수 있는 '이찬원 정규 2집 '찬란' 청음회'가 지난 10월 14일 예매 오픈 후 뜨거운 반응을 일으켰다.롯데시네마에서 만나볼 수 있는 이번 청음회는 이찬원의 정규 2집 앨범 '찬란'의 최초 공개와 더불어 앨범 준비 소회와 곡 소개 등의 인터뷰를 함께 담아냈다고 전해졌다. 관객들은 이찬원의 인터뷰를 통해 그의 팬 사랑과 음악에 대한 진심을 확인할 수 있다.청음회를 위해 기획된 영상에는 각 곡에 어울리는 무드를 담은 화면에 가사가 포함됐다. 또한 극장에서만 즐길 수 있는 풍부한 사운드를 통해 특별한 체험을 선사한다. 청음회 직후에는 타이틀곡 '오늘은 왠지'의 뮤직비디오가 최초 공개될 예정이다. 청음회 당일 단 하루만 진행되는 롯데시네마의 시그니처 굿즈 '시그니처 무비티켓 스페셜' 증정 이벤트부터 '이찬원 '찬스' 콤보' 특별 론칭까지 팬들을 위한 다양한 이벤트도 준비돼 있다.이번 청음회는 특히 이찬원이 팬들을 위해 직접 구상한 이벤트라는 점에서 더욱 주목할 만하다. 이찬원은 청음회 상영을 기념하며 공개한 인사 영상을 통해 "사랑하는 찬스 여러분들께 제 노래를 하루라도 먼저, 가장 먼저 들려드리고 싶었다"라고 말하며 팬들을 위한 마음을 드러냈다.이찬원의 공식 SNS 채널을 통해 청음회에서는 30초 예고편도 공개됐다. 영상을 통해 경쾌하고 밝은 멜로디가 돋보이는 타이틀곡 '오늘은 왠지'의 뮤직비디오 일부를 만나볼 수 있다. 특히 영상 속 장난꾸러기 같은 이찬원의 모습과 풋풋한 청춘의 분위기가 어우러져 이목을 끈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr