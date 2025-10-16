사진=FANS

2003년생 배우 박윤호가 배우 분야 최초로 FANS(팬즈)에 입점한다.이닛엔터테인먼트에 따르면, 박윤호는 15일 정오 글로벌 팬 플랫폼 FANS 커뮤니티를 오픈하고 국내외 팬들과 적극적인 소통을 시작한다.FANS는 팬과 아티스트가 만나는 소통 플랫폼으로, 주요 스케줄 공지를 비롯한 다양한 콘텐츠를 제공한다. 특히 박윤호는 FANS 입점 아티스트 가운데 첫 번째 배우로 이름을 올리며 남다른 영향력을 입증했다.박윤호는 FANS 커뮤니티를 통해 팬들과 가까이서 소통하는 것은 물론, 촬영 비하인드와 일상 공유 등 풍성한 볼거리를 선보일 계획이다. 박윤호의 첫 공식 커뮤니티 오픈 소식에 글로벌 팬들의 관심이 집중되고 있다.드라마 '밤이 되었습니다'를 통해 데뷔한 박윤호는 '미지의 서울'에서 박진영 아역으로 크게 주목 받은 것을 비롯해 '스터디그룹', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '트리거' 등 흥행작에 연이어 출연하며 강렬한 존재감을 각인했다. 청량한 비주얼과 안정적인 연기력, 섬세한 표현력으로 자신만의 색깔을 구축하며 차세대 배우로 자리매김했다.이처럼 떠오르는 스타로 주목받고 있는 박윤호가 FANS를 통해 보여줄 다채로운 면모에 관심이 집중된다. 장르를 불문하는 작품 활동을 넘어 팬들과 진정성 있는 소통으로 배우로서 한 단계 성장할 박윤호의 행보에 기대가 커진다.박윤호는 FANS를 시작으로 활발한 소통을 이어갈 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr