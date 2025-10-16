사진=텐아시아DB

오늘(16일) 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서는 2017년 데뷔해 8년 만에 처음으로 홀로서기에 나선 배진영을 비롯해, 올가을 가요계를 뜨겁게 달굴 역대급 '최초 공개' 무대가 이어진다.엔믹스(NMIXX), 베이비몬스터(BABYMONSTER), TWS(투어스) 등 글로벌 팬들의 주목을 받는 루키들이 총출동해, 신곡 무대로 가요계 경쟁의 포문을 연다.엔믹스(NMIXX)는 첫 정규앨범 수록곡 'SPINNIN' ON IT'과 타이틀곡 'Blue Valentine' 무대를 '엠카운트다운'을 통해 최초 공개한다. 다이내믹한 퍼포먼스와 독보적인 보컬이 어우러진 이번 무대를 통해, '육각형 걸그룹'에 걸맞은 엔믹스만의 독창적인 세계관을 다시금 증명할 전망이다. 베이비몬스터(BABYMONSTER)는 신곡 'WE GO UP' 무대를 선보이며, 한층 성숙해진 에너지와 파워풀한 퍼포먼스로 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.TWS(투어스)는 네 번째 미니앨범의 수록곡 'Head Shoulders Knees Toes'와 타이틀곡 'OVERDRIVE' 무대를 통해 청량감 넘치는 음악 세계를 전한다. 감각적인 사운드로 주목받고 있는 미야오는 'BURNING UP' 무대를 통해 본격적인 존재감 각인에 나서며, 유노윤호는 신곡 'Body Language' 무대를 처음으로 공개해 퍼포먼스 장인의 면모를 여실히 보여줄 예정. 배진영은 신보 타이틀곡 'Round&Round' 무대를 최초 공개하며 섬세한 감정선과 세련된 무드로 시청자를 매료시킬 예정이다.이번 주 스페셜 MC로는 엔믹스의 규진, 해원, 지우가 나선다. 세 사람은 풋풋하고 밝은 에너지로 무대를 유쾌하게 이끌며, 생방송 현장에 신선한 활기를 더할 예정이다.뮤지컬 '킹키부츠'(Kinky Boots)'의 명곡 'Land of Lola' 무대가 스페셜 스테이지로 마련된다. 브로드웨이 감성을 가득 담은 연출과 에너제틱한 퍼포먼스로, 시청자들에게 다채로운 볼거리를 제공할 전망이다.'엠카운트다운'은 오늘(16일) 오후 6시 생방송으로 시청자들을 찾아간다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr