사진=김지민 SNS

개그우먼 김지민이 귀여운 매력을 뽐냈다.김지민은 16일 자신의 인스타그램에 "220미리😭용량 좀 늘려주떼욤🙏🏻 뽀로로 하루에 7병넘게 먹는다구용!!"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김지민이 어린이용 음료를 마시고 있는 모습. 특히 김지민은 40세의 나이에 귀여운 포즈를 보여 눈길을 끌었다.한편 김지민은 KBS 개그 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난 7월 백년가약을 맺었다. 사회는 이상민, 축가는 거미와 변진섭이 맡아 두 사람의 앞으로를 축하했다. 화동으로는 배우 황보라의 아들 우인 군이 등장해 많은 하객들의 환호성이 터져 나왔었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr