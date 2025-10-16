/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=KBS2 ’옥탑방의 문제아들‘

/ 사진=KBS2 ’옥탑방의 문제아들‘

갑상선암 수술을 받은 진태현이 수술 직후 박시은을 위해 한 말이 공개된다.KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에 갑상선암을 3개월 만에 극복한 배우 진태현과 그의 아내 배우 박시은이 출연한다.이날 방송에서는 진태현의 갑상선암이 아내 박시은 덕에 발견된 사실이 공개된다. 생애 한 번도 건강검진을 받지 않았던 진태현이 결혼 10주년을 맞아, 아내 박시은의 제안으로 부부 동반 건강검진을 받게 된 것. 아내 덕에 초기에 암을 발견한 진태현은 빠른 시일 내에 암 제거 수술을 받을 수 있게 되었다고.박시은은 진태현의 수술을 회상하며 예상보다 길어진 수술에 마음을 졸였다며 남편 진태현의 사랑을 여과 없이 드러냈다. 수술대에 올랐던 진태현 역시 아내 박시은을 걱정했다. 수술 직후 눈뜨자마자 진태현은 자신의 상태를 걱정할 박시은을 위해 의료진에게 부탁을 했다고 하는데. 진태현이 수술 직후 의료진에게 건넨 한 마디는 무엇일지, 본 방송에서 확인 가능.이어 진태현은 배우 김우빈의 미담을 훈훈하게 전한다. 진태현은 갑상선암 투병 당시 일면식도 없던 배우 김우빈에게 응원 연락이 왔다고 밝혔다. 지난 2017년 비인두암 투병했던 김우빈은 진태현의 암 소식을 듣고 응원 연락과 함께 건강식품을 보내며 완쾌를 응원했다고. 배우 김우빈 미담에 옥탑방 MC들은 “그러기 쉽지 않은데 멋있다”, “김우빈 팬됐다”며 김우빈의 팬심을 한껏 드러냈다.아픔을 이겨낸 진태현♥박시은 부부의 모습은 오늘(16일) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 ’옥탑방의 문제아들‘에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr