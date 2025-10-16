/사진 = 제니 인스타그램
/사진 = 제니 인스타그램
그룹 블랙핑크가 완전체 컴백 작업 중이다.

블랙핑크 소속사 YG엔터테인먼트 측은 16일 텐아시아에 "앨범 완성도를 높이기 위한 막바지 작업을 진행 중"이라며 "조만간 공식 프로모션을 통해 좋은 소식 들려드리겠다"고 입장을 밝혔다. 이날 한 매체는 블랙핑크가 오는 12월 완전체로 컴백한다고 썼다.

앞서 지난 8월 YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서는 "멤버들과 담당 프로듀서들 모두 열심히 준비하고 있다"며 연내 컴백을 목표하고 있다 밝힌 바 있다.

멤버들은 컴백 준비와 함께 국내외 개인 일정도 병행하고 있다.

현재 월드투어 '데드라인'을 통해 글로벌 팬들을 만나고 있는 블랙핑크는 오는 18~19일 대만 가오슝에서 대만 팬들과 호흡한다. 이어 태국, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르, 홍콩 등 내년 초까지 월드투어를 이어간다.

최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지