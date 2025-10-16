사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV

배우 김강우가 '편스토랑'에서 처음으로 아내와 동반 출연한다.오는 17일 방송되는 KBS 2TV 예능'신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 김강우가 필요 없는 레시피를 선보인다. 필요 없는 레시피란 복잡한 과정, 많은 재료가 필요 없는 신박한 레시피.이날 공개되는 VCR 속 김강우는 요리 준비에 바쁜 모습이다. 김강우는 "원래 요리하는 걸 좋아하는데 요즘 요리가 더 좋다"고 밝힌다. 과거에 영화 '식객'을 대역 없이 촬영할 정도로 출중한 요리 실력을 자랑하던 김강우가 '편스토랑'과 함께 하며 더 다양한 레시피 연구에 푹 빠져 있다는 것.김강우가 요리에 집중하고 있을 때, 김강우의 동갑내기 아내가 깜짝 등장한다. 김강우는 아내를 보자마자 "왜 들어왔어?"라면서도 입꼬리가 자동 승천해 웃음을 안긴다. 부부가 방송에 동반 출연하는 것은 이번이 처음이라고. 그러나 그보다 더 눈길을 끈 것은 평소와는 전혀 다른 김강우의 모습. 말투부터 표정까지 장난기 넘치는 애교를 장착한 모습이 드러나자 '편스토랑' 식구들은 "귀여운 남편"이라고 반응한다.아내가 보는 앞에서 요리를 시작한 김강우는 "아내가 한식조리기능사 자격증을 보유하고 있다"라며 "요리할 때 아내가 옆에 있으면 부담스러운데"라고 말한다. 파 하나를 썰면서도 웃음이 끊이지 않는 김강우 부부의 모습을 보며 '편스토랑' 스튜디오 역시 핑크빛으로 물든다.'편스토랑'은 17일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr