유명 유튜버, 34kg 감량했다더니…33세에 "결혼 준비 완료" ('이웃집남편들2')

KBS가 선보이는 유튜브 오리지널 콘텐츠 '이웃집 남편들'이 시즌2로 돌아온다.'시즌2' 출연진으로는 사춘기 두 딸을 둔 개그계 대표 ‘딸 바보’ 코미디언 곽범, ‘슈돌 레전드’ 윌리엄·벤틀리의 아빠 방송인 샘 해밍턴, 생활고 래퍼에서 ‘연년생 아빠’가 된 가수 슬리피, 결혼 1년 차 반려묘 콘텐츠로 150만 구독자를 보유한 코미디언 송하빈이 시즌1에 이어 역대급 ‘티키타카’를 보여줄 예정이다.'시즌2' 첫 화에는 34kg를 감량한 유튜브 인기 스타 나선욱(33)이 출연해 남편 4인방에게 리얼 결혼 준비 특강을 받는다. 여자친구는 없지만 “마음만은 결혼 준비 완료”라는 나선욱에게, 남편들은 장인 · 장모님 마음 사로잡는 법, 웨딩드레스 리액션 요령 등 예비 신랑 꿀팁을 전수한다. 여기에 과거 연애담과 프러포즈 비하인드까지 아내 몰래 털어놓으며 화끈한 토크를 펼친다.2030 여성들의 취향을 저격한 게스트 라인업도 눈길을 끈다. 인기 부부 유튜버 ‘얼미부부’, 커플 콘텐츠의 대표 주자 엔조이커플 손민수, 그리고 남편은 물론 시어머니까지 말발로 휘어잡는 MZ 며느리 유튜버 ‘종지부부’ 장은지가 출연을 확정했다. 특히 마지막 화에는 출연진의 아내 중 한 명이 깜짝 등장, 남편들을 혼비백산하게 만든다. 예상치 못한 방문에 드러나는 남편들의 ‘진짜 리액션’과 아내의 시선에서 전하는 리얼 부부 이야기가 색다른 재미를 더할 예정이다.'이웃집 남편들' 시즌 2는 오는 17일 오후 6시 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr