사진제공=SBS

배우 안은진(35)이 '키스는 괜히 해서!'에서 배우 장기용(34)과 호흡을 맞춘다.다음 달 12일 방송되는 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애 엄마로 위장 취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스다.'키스는 괜히 해서!'에서는 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)이 만난다. 특히 tvN '슬기로운 의사생활', JTBC '나쁜엄마', MBC '연인'에 이어 최근 공개된 넷플릭스 '다 이루어질지니'까지 연타석 흥행을 기록하고 있는 안은진이 또 어떤 모습을 보여줄지 기대가 쏠린다.안은진은 극 중 여자주인공 고다림으로 분한다. 고다림은 생계를 위해 육아용품 회사 마더TF팀에 유부녀-애 엄마로 위장취업하는 싱글녀다. 정직원이 되는 것 외에는 아무 관심 없던 고다림이 다이너마이트 같은 키스를 한 남자 공지혁과 재회하며 마음의 변화를 겪는다.이런 가운데 15일 '키스는 괜히 해서!' 안은진의 촬영 스틸이 공개됐다. 첫 번째 사진 속 안은진은 누군가를 향해 찡긋 미소를 짓고 있다. 이어 두 번째 사진에서는 극 중 상대역인 장기용과의 스킨십에 당황한 듯 설레는 듯한 모습을 보여주고 있다.제작진은 "극 중 안은진이 분한 고다림은 어떤 상황에서도 밝고 꿋꿋한 햇살여주다. 이는 주변 사람까지 행복하게 하는 안은진의 실제 성격과도 매우 닮아 있다. 그렇기에 안은진도 더 자연스럽게, 사랑스럽게 고다림 캐릭터를 완성할 수 있었다. 러블리한 배우 안은진이 그리는 햇살여주 고다림에 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.'키스는 괜히 해서!'는 11월 12일 오후 9시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr