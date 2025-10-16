투어스, 심상치 않은 기세

그룹 TWS(투어스)가 일본 연말 대표 축제 무대에 출격해 ‘차세대 퍼포먼스 강자’다운 면모를 뽐낸다.16일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 12월 27~31일 일본 도쿄 마쿠하리 멧세에서 열리는 ‘카운트다운 재팬 25/26’(COUNTDOWN JAPAN 25/26) 라인업에 이름을 올렸다. 이들은 첫날인 27일 무대에 올라 축제의 막을 화려하게 열 예정이다.‘카운트다운 재팬’은 2003년부터 시작된 일본 연말 최대 규모의 실내 페스티벌로, 지난해 기준 약 16만 명의 관객이 이 축제에 다녀갔다. 매년 일본 유명 아티스트들이 총출동하는 가운데, 올해는 아시안 쿵푸 제너레이션(ASIAN KUNG-FU GENERATION), 우버월드(UVERworld), 바운디(Vaundy), 크리피 너츠(Creepy Nuts) 등이 라인업에 포함됐다. TWS는 지난달 현지 대형 록 페스티벌인 ‘록 인 재팬 페스티벌 2025(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025)’에 이어 정상급 공연에 연달아 초대됐다.TWS는 올여름 일본 데뷔했다. 당시 전국 6개 도시에서 13회에 걸쳐 투어를 진행하며 방방곡곡에 팀을 알렸고, 현지 음악 팬들에게 청춘을 대표하는 건강한 매력을 지닌 K-팝 기대주로 각인됐다. 그 결과 지난 7월 발표한 이들의 데뷔 싱글 ‘Nice to see you again(원제 はじめまして/하지메마시테)’은 누적 출하량 25만장 이상을 기록하며 일본레코드협회 골드 디스크 ‘플래티넘’ 인증을 획득했다.지난 13일 발매된 미니 4집 ‘play hard’(플레이 하드)의 일본 인기도 심상찮다. 타이틀곡 ‘OVERDRIVE’(오버드라이브)는 일본 라인뮤직 ‘K-팝 톱 100’ 차트에서 이틀 연속(10월 14일~15일) 1위를 지키고 있다. 이 곡의 뮤직비디오는 한국과 일본 유튜브의 일간 인기 뮤직비디오 차트 순위권에 들었다.한편 TWS는 16일 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 신곡 무대를 펼친다. 대중에게 사랑받아 온 ‘TWS표 청량’에 박력을 더한 무대로 청춘의 뜨거운 열기를 오롯이 전할 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr