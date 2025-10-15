'기가지니' 김우빈♥수지, 결국 화제성 터졌다…'다 이루어질지니' 글로벌 1위[TEN이슈]

사진=텐아시아DB

넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'가 공개 2주 차에도 뜨거운 화제성을 이어가고 있다. '기가지니' 커플 수지와 김우빈 역시 화제성을 휩쓸었다.지난 3일 공개된 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'의 인기가 심상치 않다. 15일 넷플릭스 투둠(Tudum) TOP 10 웹사이트에 따르면 '다 이루어질지니'는 6일부터 12일까지 800만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 1위에 오르며 화제를 입증했다. 여기에 전 세계 50개국 TOP 10 리스트에 이름을 올리는 것은 물론, 홍콩, 페루, 필리핀, 태국, 싱가포르, 베트남, 도미니카 공화국 등 10개국에서 1위를 차지했다.그뿐만 아니라 굿데이터코퍼레이션 발표에 따르면 10월 1주 차부터 2주 차까지 TV-OTT 통합 드라마 화제성에서 높은 점유율로 전체 1위를 유지 중이다. TV-OTT 통합 드라마 화제성 출연자 부문에서도 2주 연속 1위(수지)와 2위(김우빈)를 싹쓸이했다.로코 대가로 통하는 김은숙 작가의 서사는 이번에도 통했다. 지니(김우빈 분)와 가영(수지 분)의 로맨스는 설렘과 코믹을 넘어 이내 애틋하고 절절한 감정선을 그리며 시청자들의 마음을 움직였고, 세 가지 소원과 연결되는 인간성에 관한 메시지는 작품의 끝에 깊은 여운을 남겼다. 독창적인 캐릭터를 연기한 배우들에게도 호평이 쏟아졌다. 김우빈은 역대급 변신과 함께 김은숙 작가 특유의 맛깔난 대사를 완벽하게 소화했다는 평을 들으며 폭 넓은 연기력을 입증했다. 수지 역시 감정이 결여된 인물의 로맨스라는 쉽지 않은 도전에도 설득력을 더하는 열연을 펼치며 비주얼과 연기 모두 완벽한 배우로 떠올랐다. 특히 9년 만에 재회한 김우빈, 수지는 남다른 티키타카로 시청자들을 홀렸다. 두 배우의 한층 성숙해진 케미스트리에도 관심이 집중됐다.새롭게 공개된 스틸은 김우빈과 수지가 만들어낸 레전드 명장면을 다시금 상기시킨다. 전생과 현생을 오가는 '다 이루어질지니'의 긴 서사는 극의 중심을 단단히 잡은 배우들의 호연이 있었기에 가능했다. 색다른 세계관을 함께 만들어 나간 배우들은 비하인드 스틸에서도 화기애애한 모습으로 눈길을 끈다. 김우빈, 수지 뿐만 아니라 미주 역으로 이야기에 흥미로운 변주를 가져온 안은진, 죽음의 천사 캐릭터를 매력적으로 소화한 노상현, 신수 세이드를 연기하며 강렬한 존재감을 남긴 고규필, 색다른 연기 변신을 보여준 이주영, 인외 캐릭터를 개성 있게 소화한 우현진에게도 관심이 쏟아졌다.'다 이루어질지니'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr