배우 김선호가 스타 작가 홍자매(홍정은, 홍미란)에게 사랑받고 있다.22일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?' 김선호와 인터뷰를 진행했다. 인터뷰장은 김선호가 취재진을 위해 선물로 준비한 오징어 냄새로 가득했다. 김선호는 tvN '갯마을 차차차' 당시 맛있게 먹었다던 가게의 오징어를 포장해서 손 편지와 함께 취재진에 마음을 나눴다.'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진(김선호)이 글로벌 톱스타 차무희(고윤정)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측 불가 로맨틱 코미디 드라마. 김선호는 6개 국어에 능통한 다중언어 통역사 주호진을 연기했다.홍자매는 이번 작품 외에도 '내 남자친구는 구미호', '주군의 태양', '화유기', '호텔 델루나' 등을 집필한 스타 작가다. 이날 김선호는 홍자매 작가에 대해 "언제나 의외성이 있는 것 같다. 보편적으로 생각하는 게 아니라 예상을 벗어난다. 의외성들이 신선하고 재밌게 다가왔다"고 말했다.그러면서 "작가님들이 작품 얘기하실 때는 적극적이신데 평소에는 내성적이시다. 그런데 내 사인 30장을 받아 가셨다. 예쁘게 봐주시는 것 같고 응원받고 있는 듯하다"고 만족감을 보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr