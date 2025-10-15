송옥숙, 유산 후 필리핀 혼혈 입양했다…"공격적 성향 탓에 쉽지 않아"('원더풀라이프') [종합]

사진=텐아시아DB

사진='원더풀라이프' 영상 캡처

송옥숙이 필리핀 혼혈아를 딸로 입양해 키웠다고 밝혔다.14일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'에는 '배우 송옥숙 5화 - 세 자녀들을 키우며 더욱 성숙해진 인생'이라는 제목의 영상이 게재됐다.송옥숙은 유산 후 딸을 입양했다고 밝혔다. 호적상 슬하에 1남 2녀를 두고 있는 그는 "제가 낳은 아이는 딸 하나다. 아들은 남편과 전처 사이의 아이고, 첫째 딸은 입양했다"고 고백했다.2007년 필리핀계 혼혈아를 입양한 송옥숙은 "41세에 딸 아이를 낳고, 둘째를 가졌는데 유산했다. 병원에서 '유산된 거 슬퍼하지 마라. 앞으로 아이 가질 생각을 하지 않는 게 좋겠다'고 하더라"고 회상했다.이어 "의사의 말에 '넌 여자로서 끝났다'라는 선고를 받은 느낌이었다. 마음이 안 좋았다"고 털어놨다. 또한 "남편의 제안으로 가족 중에 이혼한 부모로 인해 오갈 때 없는 8살 여자아이를 입양하게 됐다"고 설명했다.올해 첫째 딸은 27세, 둘째 딸은 25세라고. 송옥숙은 "저도 처음에는 제 공격적인 성향 상 아이를 입양해서 사랑으로 키운다는 게 쉽지 않았다"고 털어놓았다. 그러면서 "지나와서 생각해보면 결국은 내가 인간이 되기 위해 필요했던 과정 같다"며 "자식은 사랑으로 키워야 하는 거지 조건이나 딜을 하는 게 아니더라"고 말했다.송옥숙은 장성한 자녀들에게 결혼을 추천 중이라고. 그는 "강력하게 결혼 가스라이팅 중이다. 젊은 사람들이 비혼주의인 것이 사실은 불편하다"고 자신의 생각을 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr