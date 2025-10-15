사진=텐아시아DB

2013년 결혼한 장윤정, 도경완이 JTBC 신규 예능 '대놓고 두 집 살림' 예비 시청자들을 위해 촬영에 임한 소감과 관전 포인트를 전했다.오는 21일 저녁 8시 50분에 첫 방송되는 JTBC 신규 예능 프로그램 '대놓고 두 집 살림'(연출 정동현, 작가 노민선)은 연예계를 대표하는 부부들이 한적한 시골 마을에 '두 집 살림'을 차려 '대놓고' 같이 살아보는 프로그램이다. 첫 방송에는 장윤정·도경완 부부, 홍현희·제이쓴 부부가 두 집 살림을 같이하고, 장동민이 스튜디오 게스트로 나선다.최근 첫 녹화를 마친 장윤정은 "부부간에 흔하게 겪어보지 못할 일들을 경험하며 색다른 시간을 보냈다"라며 방송에 대한 궁금증을 높였다. 결혼 13년 차에 거의 처음으로 둘만의 시간을 가졌다는 도경완은 "그동안 너무 아이들만 신경 쓰며 살았다고 느꼈다"고 밝히며, "앞으로는 주기적으로 나와 아내를 위한 리프레시를 갖는 것이 꼭 필요하겠다"라고 말하며 첫 방송에 대한 기대감을 전했다.'대놓고 두 집 살림'의 관전 포인트로 장윤정은 "누구나 공감할 부부의 이야기"라며 "내 배우자의 소중함을 찾아가는 시선과 감정을 따라 봐주시면 좋을 것 같다"라고 밝혔다. 도경완은 "왜 유독 내 배우자에게만 무디고, 당연하다고 생각했을지, '난 분명 잘하고 있다'고 생각하는 전국의 모든 기혼자라면 이 방송을 통해 적어도 서너 가지 나의 부족한 면을 찾을 수 있을 것"이라는 진솔함과 뭉클함이 느껴지는 대답을 전했다.'대놓고 두 집 살림'의 묘미는 두 부부가 짝을 바꿔 일하는 시간을 가진다는 것. 비교와 질투가 난무할 것으로 예상되는 가운데 도경완은 "비교와 질투는 내 발전의 원동력"이라며 "표현을 안 했을 뿐 속으로는 비교하고 반성하기를 반복했다"라고 전해 이들이 보여줄 낯설고 난감한 케미에 호기심이 쏠린다.'짝꿍 체인지' 리얼리티 JTBC '대놓고 두 집 살림'은 오는 21일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr