개그우먼 박미선이 활동 중단 이후 근황을 알렸다. 조혜련은 "가장 먼저 연락해 줘서 고마웠다"고 감동을 전했다.15일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 조혜련과 이경실이 출연해 입담을 펼쳤다.이날 방송에서 조혜련은 건강 이상으로 방송 활동을 쉬고 있는 박미선에 대해 "얼마 전 라디오에서 미선 언니 얘기를 하게 됐는데 내 의도와 달리 관련 기사가 쏟아졌다"고 밝혔다. 이어 그는 "어느 날 미선 언니에게 전화가 왔다. 혼날 것 같아 무서워하면서 전화를 받았다"고 털어놨다.이어 조혜련은 "'나 완전 치료 잘 끝났고 그동안 날 위해서 기도해 줘서 고마워'라고 하더라. 내가 걱정한 것과 달리 언니는 대인배였다"고 덧붙였다.조혜련은 "언니가 좋아졌다는 얘기를 가장 먼저 나한테 해준 게 너무 고마웠다. 제가 방송활동을 쉬고 있을 때 이 마음으로 경실 언니가 연락해 준 거구나 이해하게 됐다. '우리는 혼자가 아니구나. 가족이구나' 싶었다"고 속마을 전하며 감동을 표현했다.한편 박미선은 최근 유방암 초기 진단을 받고 치료에 집중하고 있는 것으로 알려졌다. 박미선은 올해 초부터 건강 이상으로 모든 활동을 중단하고 회복에 전념하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr