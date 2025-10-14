엑스디너리 히어로즈/ 사진 제공=JYP

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 타이틀곡 일부를 생생한 악기 라이브로 들려주는 타이틀 트랙 인스트루멘털 필름을 모두 공개했다.엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스)를 발매한다. 지난 12일부터 공식 SNS 채널에 베이시스트 주연, 기타리스트 준한과 가온, 키보디스트 오드가 각 악기로 타이틀곡 'ICU'(아이씨유) 일부 구간을 직접 연주한 타이틀 트랙 인스트루멘털 필름을 순차 게재하고 컴백 분위기를 달궜다.14일 정오에는 키보디스트 정수와 드러머 건일의 인스트루멘털 필름이 공개됐다. 정수는 현란한 건반 연주로 리드미컬한 멜로디를 만들어 냈고, 건일은 박진감 넘치는 드럼 비트를 선사해 몰입감을 더했다. 여섯 멤버가 표현한 생생한 악기 선율이 타이틀 완곡을 향한 기대감을 높였다.신보에는 타이틀곡 'ICU'를 필두로 'Lost and Found'(로스트 앤 파운드), 'Ashes to Ashes'(애쉬스 투 애쉬스), 'Spoiler!!!'(스포일러!!!), 'Love Tug of War'(러브 터그 오브 워), 'LOVE ME 2 DEATH'(러브 미 투 데스)와 올해 7월 발표한 디지털 싱글 'FiRE (My Sweet Misery)'(파이어 (마이 스위트 미저리))까지 멤버들이 곡 작업에 참여한 총 7곡이 수록된다.컴백 활동에 이어 11월 21일~23일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 월드투어 'Xdinary Heroes World Tour'(<뷰티풀 마인드>) 피날레 콘서트를 개최한다. 공연 규모를 차근차근 넓히며 탄탄한 성장세를 보이고 있는 이들이 이번 잠실실내체육관 입성 무대에서 보여줄 역량에 이목이 집중된다.엑스디너리 히어로즈의 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'와 타이틀곡 'ICU'는 오는 24일 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr