사진=텐아시아DB

사진=메디힐

김재중이 더마 브랜드 메디힐의 글로벌 모델로 발탁됐다. 앞서 그는 양부모님을 위해 60억 원 대저택을 선물했다고 밝혀 화제 됐다. 이 집은 지하 1층 차고, 1층 거실, 2층 대형 테라스, 3층 게스트룸으로 구성돼 있으며, 편찮으신 부모님을 위해 엘리베이터까지 설치된 것으로 알려졌다.지난 10일 메디힐 공식 SNS를 통해 'GUESS WHO' 이미지가 공개되면서 팬들의 기대감을 높인 가운데, 지난 13일 공식적으로 브랜드 모델의 새로운 주인공으로 김재중을 공개해 뜨거운 반응이 이어졌다.메디힐은 대표적인 K-더마 브랜드로 대표 제품인 피부 효능별 패드 및 마스크팩을 비롯해 높은 품질의 제품들로 글로벌 시장에서 많은 사랑을 받고 있다.김재중은 한국을 뛰어넘어 아시아를 대표하는 케이팝 아티스트로 가수 외에도 예능, 연기, 프로듀서 등 여러 방면에서 활약하며 다양한 연령대에서 탄탄한 팬덤을 보유 중이다.김재중을 모델로 발탁한 메디힐 측은 "김재중은 데뷔 23년 차임에도 변함없는 비주얼을 보여주고 있고, 보다 다채로운 매력을 그려내는 아티스트인 만큼 메디힐의 혁신과 제품력을 구비하고 장기간 많은 고객에게 사랑받고 있는 점과 잘 어울리면서 더욱 다양한 모습으로 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다김재중은 오는 17일 일본에서 새 앨범 'Rhapsody'를 발매할 예정이며, 계속해서 다양한 콘텐츠들을 통해 바쁜 행보를 이어 나갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr