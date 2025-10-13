사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

사진=채널A '4인용식탁'

'4인용식탁' 장항준이 정웅인 편을 들다가 아내 김은희에게 뺨 맞은 사연을 공개했다.13일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'은 정웅인 편으로 장항준 감독, 배우 송선미 그리고 MC 박경림이 함께했다.이날 정웅인은 장항준 감독과의 36년 인연에 대해 "서울예대 동기다. 학번은 같은데, 장 감독이 두 살 위다. 사실 친하게 지내지 않았다. 전공이 연출과 연기로 달랐다"고 밝혔다. 장항준은 "정웅인은 핵인싸, 나는 조용히 학교 다녔다"고 덧붙였다.정웅인은 "방송 데뷔를 장항준 덕분에 하게 됐다"면서 '은인'이라고 표현했다. 드라마 작가로 활동하던 장항준이 김병욱 PD의 "동기 중 안 뜬 친구 있냐?"는 물음에 정웅인 섭외를 제안한 것. 장항준은 "김PD가 '걔는 뭐가 있어. 잘될 것 같아'라고 하더라"며 뿌듯한 마음을 드러냈다.데뷔 4년 만에 정웅인은 드라마 '국희' '은실이', 시트콤 '세 친구', 영화 '두사부일체'까지 인생 작품에 출연했다. 그는 "영화 '기생충'에 나오는 반지하에 살다가 '국희' 출연 후 1999년에 3층 아파트로 처음 이사했다"며 남다른 감회를 드러냈다.정웅인은 가난했던 어린 시절을 언급하며 암 투병으로 돌아가신 아버지를 향한 그리움을 내비쳤다.정웅인은 "아버지가 약사를 하려고 했지만 우여곡절이 많았다. 서울에서 일거리 찾아서 안산 이사한 뒤, 건설현장 간이식당 운영하셨다. 국수 주문을 받고 오토바이로 가다가 넘어져서 국수를 쏟았는데, 그 뒷모습이 안쓰러웠다"고 이야기했다. 이어 "내가 '국희' 5회부터 나오는데 그걸 못 보고 돌아가셨다"며 울컥한 모습을 보였다.정웅인과 반대로 부유한 유년시절을 보낸 장항준은 "고2 때 아버지가 부도났는데, 사실 그 후에도 힘들게 살진 않았다. 집에 가사도우미, 기사가 상주했었다. 옛날 같으면 겸상 불가"라며 재력을 뽐냈다.장항준은 부모님이 부도나기 전 명문대 기부금 입학을 알아봤다고 고백하며 "인생 처음 힘들게 산 건, 결혼해서 독립했을 때다. 내가 능력 없는 걸 그때 처음 느꼈다"고 털어놨다.당시 장항준-김은희 부부의 작은 아파트에 놀러 갔던 정웅인은 "술 마시고 감은희 작가랑 싸웠다. 강아지 때문에"라고 고백했다. 장항준은 "반려견 미키가 웅인이 손을 물었다. 웅인이 손이 올라간 순간, 김 작가가 '야!'라고 소리쳤다. 잘 안 그러는데"라고 전했다.자기 친구한테 소리친 아내를 본 장항준은 "오빠 친구한테 뭐 하는 거야!?"라고 정웅인 편을 들다가 김은희에게 뺨을 맞았다고. 정웅인은 "지금 만나면 '안녕하세요 김 작가님'이라고 한다"면서 "그래도 술 한잔하면 똑같다"며 변함없는 우정을 뽐냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr