그룹 투어스가 한계를 부수고 새로운 매력을 선보인다.투어스(TWS·신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 13일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 미니 4집 'play hard'(플레이 하드) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.앨범명 'play hard'에는 '젊음과 열정을 모두 던져 전력으로 임하자'는 의미를 담았다. 도훈은 "이번 앨범을 준비하며 내가 어떤 것에 미쳐 있는지 다시 한번 알게 됐다. 미친 듯이 준비했다"며 열정을 내비쳤다. 지훈도 "앨범을 준비하면서 내가 좋아하는 일과 나에 대해 더 잘 알게 됐다. 소중한 멤버들과 새로운 도전을 할 수 있어 기쁘다"고 말했다.앨범에는 타이틀곡 'OVERDRIVE'와 선공개곡 'Head Shoulders Knees Toes'(헤드 숄더스 니스 토즈)를 비롯해 'HOT BLUE SHOES'(핫 블루 슈즈), 'Caffeine Rush'(카페인 러시), 'overthinking'(오버 띵킹), '내일이 되어 줄게' 등 다채로운 장르의 총 6곡이 실린다.신유는 "보여드리지 못했던 매력을 전부 보여줄 수 있는 앨범"이라고 했다. 영재 역시 "선공개곡 가사처럼 투어스의 한계를 깨부숴보자는 마음으로 준비했다"고 말해 기대감을 키웠다.투어스의 미니 4집 'play hard'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr